喜憨兒攜手AI創作中秋禮盒 搶攻竹科ESG公益採購助就業

中秋送禮吹起ESG風，喜憨兒基金會今年推出中秋禮盒，以幾米聯名及AI共創雙主打，並結合在地食材、FSC森林驗證紙材及食品安全雙認證，搶攻竹科企業永續採購市場。基金會指出，企業採購不僅可作為ESG實踐，更可支持全台近300名心智障礙者穩定就業，並透過公益認購關懷4.5萬餘名偏鄉學童。

喜憨兒基金會表示，近年科技製造、半導體等供應鏈企業採購模式，已由價格導向轉向重視ESG與社會價值，企業採購中秋禮盒除滿足員工福利及商務贈禮，也能支持全台近300名庇護員工穩定就業，具體落實責任採購與社會共融，可納入企業ESG或永續報告書。

基金會指出，竹科及全台科技產業對公益禮盒需求逐年成長，合作對象涵蓋半導體、科技製造、金融、生技等產業，不少企業已連續合作超過5年，單一企業5年累計採購最高達8000盒，單筆訂購量也曾達4000盒，反映公益採購逐漸成為企業永續策略的一環。

今年中秋禮盒以「藝術跨界」及「科技共創」為主軸，推出幾米聯名「剛好系列」，以「幸福貓泡泡」圖像設計「剛好有光」、「剛好想你」等5款禮盒，售價660元至1380元，結合憨兒職人手作烘焙，滿足企業從員工福利到高端商務送禮需求。

另一亮點為邁入第3年的共創計畫，今年推出「擁月」、「逐月」限量公益禮盒，售價299元及460元，由多位心智障礙者共同創作，再結合AI技術完成作品，透過科技協助憨兒表達情感與創意，讓AI成為創作媒介，而非只是工具。

基金會表示，今年禮盒也全面導入永續理念，選用台灣在地食材，並與大武山牧場、遊山茶訪等品牌合作，降低運輸里程；部分包裝採用FSC森林驗證紙材，產品則由通過ISO22000及HACCP雙重食品安全認證的庇護工場製作，兼顧食品安全、環境永續及公益價值。

此外，基金會同步推動「中秋送愛1+1」公益行動，邀請企業及民眾認購愛心禮盒，除支持庇護員工職業重建與技能培力，也將禮盒送往新北、彰化、南投、雲林、嘉義、台南及花蓮等偏鄉與非山非市地區國小，預計陪伴4萬5762名學童歡度中秋，讓一份採購同時創造就業支持與偏鄉關懷雙重社會效益。

喜憨兒庇護工場擁有食品安全認證、選用在地食材、採用FSC森林驗證紙材，讓禮盒兼顧食品安全、環境永續與社會公益。圖／喜憨兒基金會提供

ESG導向成企業採購新趨勢，採購公益禮盒不僅展現弱勢扶助、企業永續願景與社會影響力，亦可納入永續報告書作為公益行動。圖／喜憨兒基金會提供