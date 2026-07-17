龍潭分局結合環保局及監理機關針對改裝及噪音車輛加強取締。圖：警方提供

桃園市龍潭警分局於昨(16)日晚間執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關實施聯合稽查勤務，針對改裝及噪音車輛加強取締。警方選定市區車流、人流密集的中興路、大昌路及中正路周邊路段設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，展現維護交通秩序、提升居民生活品質及守護環境安寧的決心。透過跨機關合作機制，整合執法量能，強化查緝力道，有效遏止噪音車輛擾民情形。

此次攔查汽、機車共計10輛，僅有1輛經環保局現場噪音檢測不合格。圖：警方提供

此次勤務規劃優勢警力部署，針對疑似非法改裝噪音車輛攔查汽、機車共計10輛，僅有1輛經環保局現場噪音檢測不合格，依法當場告發，裁罰3600元。顯示在警方連續幾個月綿密執法之下，噪音車輛有日益減少的趨勢。另警方於日常巡邏及交通稽查勤務中，如發現疑似改裝噪音車輛，也會即時錄影、拍照蒐證，函送環保局審查；經確認未依規定取得環保機關合格標誌者，將依法裁罰，持續擴大取締成效。統計115年迄今，龍潭警分局執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，共攔查噪音車輛93部，經環保局現場檢驗後，噪音超標裁罰40件，告發率達43%，顯示跨機關聯合執法已發揮具體成效，對違規改裝噪音車輛形成有效遏阻。

龍潭警分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎及排氣聲響更可能干擾其他用路人判斷，增加交通事故風險。警方將持續執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關加強聯合稽查與取締作為，積極遏止改裝噪音車輛上路，共同營造安全、有序、寧靜的交通與生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭環警監攜手連月取締噪音車 靜桃專案成效曝光