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陽明交大教授砍連襟震驚社會 竹科管理協會發聲提6建言

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
陽明交大教授砍殺連襟引發社會震撼，竹科管理協會秘書長李道霖提出6項建言，呼籲政府將心理健康視為社會安全網基礎建設，除校園心理支持對象應擴及教授。記者黃羿馨／攝影
陽明交大教授砍殺連襟引發社會震撼，竹科管理協會秘書長李道霖提出6項建言，呼籲政府將心理健康視為社會安全網基礎建設，除校園心理支持對象應擴及教授。記者黃羿馨／攝影

陽明交大教授砍殺連襟引發社會震撼，竹科管理協會秘書長李道霖提出6項建言，呼籲政府將心理健康視為社會安全網基礎建設，除校園心理支持對象應擴及教授，也建議培訓社區心理健康守護者，降低類似悲劇再度發生。

李道霖指出，據媒體報導，陽明交大林姓教授涉嫌因家族爭產，持刀殺害連襟，檢方已著手釐清犯案動機，陽明交大也啟動師生關懷及心理諮商機制。他認為，除司法調查外，更應從心理健康及社會預防角度檢視事件，作為未來建立預防機制的重要契機。

李道霖提出6項建言，首先校園心理健康協助方案及相關培訓，不應僅以學生為對象，也應將教授納入支持體系。其次針對類似重大案件，除檢警偵辦外，建議由心理師及精神科醫師共同介入，以「自傳式理解」（autobiographical understanding）模式，深入分析當事人的生命經驗、情感歷程、重要事件與生命記憶，找出問題根源，作為政府制定再發防止政策的依據。

他也建議，由於林姓教授已任教15年，曾指導眾多學生，目前不少畢業生已投入竹科等職場，因此政府可針對受事件影響的在學生及畢業生，提供心理健康特別諮商及免費心理學培訓。

李道霖表示，一個完整的人不能只重視智力，教育部除現行智力測驗外，也應全面推動心理學測驗評量；同時，政府、學校、企業及職場應將心理健康基本素養培訓，納入社會安全網的基礎建設，提升全民面對壓力及辨識心理健康問題的能力。

此外，他建議政府評估培訓「社區心理健康守護者」（Mind Keeper，M Keeper），建立認證制度，引導民眾共同投入心理健康推廣，提升社區早期辨識與協助能力。

李道霖指出，據統計，2016年至2023年間，全國精神科門診量增加39%，達近855萬件，新竹縣增加63%、新竹市增加59%，顯示心理健康需求持續攀升。

李道霖表示，竹科管理協會自2024年起已陸續邀請考試院長黃榮村、中央研究院院士曾志朗及多位精神醫學專家舉辦公益心理學講座；2026年則在新竹市三民國小及清華大學跨域賦能中心支持下，於7、8月推動「社會情緒學習賦能課程」，透過體驗式教學培育跨領域志工心理學素養，盼共同強化台灣社會安全網。

陽明交大 竹科

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