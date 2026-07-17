竹市第3處社宅838戶動土 預計2029年完工

國家住都中心昨天在新竹市東區舉行「金城安居」社會住宅動土典禮，是繼北區「中雅安居」與東區「建功安居」的第三處社宅，基地距離清交大與竹科園區都不遠。金城安居總工程經費逾六十七億元，由中央全額投資興建八三八戶社宅，預計二○二九年完工。

金城安居社宅基地位於金城一路、金城三路間，前身為有「將軍村」之稱的金城新村，鄰近建功公園、將軍村園區、馬偕兒童醫院、清大夜市、建功國小及建功高中，周邊匯聚清華大學、陽明交通大學、工研院及新竹科學園區，距國道一號新竹交流道車程約三分鐘，生活及交通機能完善。

內政部政務次長馬士元、新竹市長高虹安、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、財政部國有財產署長曾國基等人昨出席動土典禮。馬士元說，竹市是台灣科技重鎮，東區更是「重鎮中的精華」，居住政策方面，除興建社宅外，也核定逾三點八萬戶擴大租金補貼方案，補助約十二億元。

國家住都中心指出，新竹市扶幼比居全國最高，東區因科技產業及教育資源吸引許多婚育家庭，加上科技人才移居，帶動租屋需求。金城安居社宅規畫三棟建物、八三八戶住宅，除了沿金城一路設置店鋪空間，各棟低樓層並配置托嬰中心、身心障礙者日照中心等設施，提升地方社福服務量能。

此外，「金城安居」也是中央第五處導入預鑄工法的社宅，二樓以上採用預鑄外牆、樓板及梁柱系統，可提升施工品質與效率，並降低施工期間對周邊環境的影響。