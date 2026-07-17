專案貸款 桃園可負擔宅公銀不貸轉民銀

桃園市政府力推可負擔住宅，自治條例六月提送中央審查後，近月也積極與金融業界交流討論專案貸款方案，本月初與玉山銀行會面，初步討論房價總不超過一千萬元，最高貸八成、最長年限卅年，換算每月房貸最低二點一四萬元。玉山銀行表示，會將方案帶回內部討論。

據了解，桃園為推動可負擔宅，曾與多家公股銀行討論專案貸款方案，結果都因自治條例卡在中央碰軟釘子，於是有意與民營銀行合作。桃園住都中心本月六日與玉山銀行代表見面討論都更公私協力合作模式，過程談起可負擔宅專案貸款方案內容，有初步方向。

住都中心指出，可負擔宅為讓有一定經濟能力的民眾買得起且負擔不會太重，方案設定房屋總價在一千萬元以下，最多貸八成，貸款年限最長卅年，利率二點一八五％，換算民眾每月房貸才會介於市府期待值二萬一四八三元到三萬七十六元間。

住都中心執行長邱英哲說，討論過程中，銀行代表也提出諸多疑問，包括房屋總價與貸款利率調整等，但可負擔宅並非商品，市府不希望民眾每月貸款負擔過重，堅持每月房貸不能超過市府設定數字。雖然方案看起來對銀行沒好處，但銀行每月有穩定利息收入，萬一民眾繳不出貸款，有住都中心出面接手房子及處理產權事宜，不用大費周章走法拍討回損失，相對有保障。

玉山銀行代表聽完後，對專案貸款方案有初步了解，但未允任何承諾，僅稱會帶回內部討論。邱英哲說，住都中心將持續與各金融機構保持合作與交流，共同研議符合政策需求的金融服務機制。

有民眾認為，桃園可負擔宅目前規畫的專案貸款與中央的新青安貸款，每月利率與還款差不了多少，但重點在可負擔住宅地點，市府目前選中的點都在捷運站點周邊，能用市價一半的錢買到逾千萬元的捷運新房，才是可負擔住宅的優勢。但可負擔宅無法自由買賣，還是會讓人猶豫是否購買。

另，桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例六月送中央後，中央地方近月雖有交換意見，但尚未開過正式會議做成紀錄。市府已跟行政院約時間拜會說明政策，最快可能八月見面。