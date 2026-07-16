苗62線2.5K崩塌搶修 暫開放緊急單線通行

苗栗縣大湖通往泰安鄉苗62線2.5公里路段，因颱風嚴重崩塌中斷，工務單位持續搶修，考量部落族人緊急通行需求，今晚至明天上午8時非施工時段暫時開放單線通行。

受巴威颱風影響，苗62線2.5公里處因邊坡地質不穩，13日晚間發生落石坍方，逾千噸巨石占用雙向車道，造成道路通行中斷，縣府交通工務處連日積極投入搶修作業。

苗栗縣政府交通工務處晚間發布新聞稿指出，考量地方居民及傷病患等緊急通行需求，今天下午5時至明天上午8時，暫時開放單線雙向通行；明天白天時段仍將持續封閉施工，進行搶修作業。

苗62線是泰安鄉清安、錦水、八卦等部落居民重要聯外道路。國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭今天告訴中央社，連日來，民眾進出山區得繞道大興村、大湖鄉，增加約40分鐘車程，昨晚有部落族人因疾病須下山就醫回診，途中身體不適，情況一度危急，所幸到院後才逐漸趨穩，經向縣府交工處反映此事，才決定提供暫時緊急通行。

交通工務處長古明弘告訴中央社，苗62線2.5K崩塌處明天白天仍全力搶修，力拚18日前恢復通行。

古明弘說，縣府先前規劃在此路段興建明隧道，但從此次崩塌狀況來看，土石自山壁約100到150公尺高處崩落，明隧道恐怕難以承受衝擊，經討論評估，希望採截彎取直改善，長度約290公尺，預估所需經費將近新台幣4億元。

苗62線多路段落石坍崩事件頻傳，苗栗縣長鍾東錦14日勘災時指出，已規劃先由縣庫自籌2億5000萬至3億元，在土石易崩落的錦卦大橋前後（5K＋150及6K＋200）兩個路段施作明隧道；另外，為一勞永逸，也同意將落石2K＋020～2最嚴重路段截彎取直，將依據災後復建程序向中央爭取，由於經費龐大，將請立委協助協調，希望中央伸出援手，給泰安鄉親一條安全回家的路。