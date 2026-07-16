苗縣南庄苗21線搶通 石壁橋段採限重單線通行

巴威颱風造成苗栗縣南庄鄉苗21線多處崩塌，交通中斷，經縣府與鄉公所連日搶修，今天傍晚恢復全線通行，但石壁橋段因橋台部分受損，僅開放10噸以下車輛並採單線雙向通行。

受巴威颱風及豪雨影響，苗21線石壁橋到神仙谷路段沿線多處邊坡發生崩塌，石壁橋也出現橋台掏空情形，造成道路一度中斷。

苗栗縣政府交通工務處傍晚發布訊息指出，經與南庄鄉公所通力合作，全力投入搶修及搶通作業，目前道路已恢復全線通行。

不過石壁橋因橋台部分受損，交工處採「單線雙向」通行，且須限重，目前僅開放10噸以下車輛通行，現場設置交通錐及夜間警示設施，請用路人依現場交通指引減速慢行，注意行車安全。

無黨籍苗栗縣議員楊文昌指出，針對石壁橋段，國軍今天會同縣府、公所到現場會勘，經國軍現場勘查，因橋體潛在龜裂危險且受限地形因素，最後評估無法架設倍力橋，仍待工程單位研擬工法。

縣府交工處提醒，豪雨過後山區土石仍有鬆動風險，民眾行經山區道路務必提高警覺，留意路況及天候資訊。