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靈鷲山第33屆水陸空大法會將登場 張善政盼凝聚善念安定社會

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
第33屆靈鷲山水陸空大法會將於7月22日至29日在桃園巨蛋啟建，今舉辦新聞發布會。圖由靈鷲山佛教教團提供
第33屆靈鷲山水陸空大法會將於7月22日至29日在桃園巨蛋啟建，今舉辦新聞發布會。圖由靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山第33屆水陸空大法會將於7月22日至29日在桃園巨蛋啟建，主辦單位今下午於桃市府川堂舉辦記者會。桃園市長張善政表示，該法會已連續舉辦33屆，其中30年選在桃園舉行，是地方重要宗教盛事，感謝靈鷲山多年來透過大法會凝聚善念、安定社會。今年法會以「普施安世」為主題，也盼人人秉持善念、做好本分，共同為社會帶來更多安心與祥和。

靈鷲山佛教基金會當家法師釋常存指出，今年法會延續水陸法會平等普施一切眾生的慈悲精神，面對戰爭衝突、極端氣候與AI時代帶來的不安，更需透過佛法安住人心，今年也將持續推動愛心贊普、白米捐贈、義剪送愛等公益活動，將慈悲濟世精神落實於基層關懷。張善政說，除疫情期間外，法會長年在桃園舉辦，是安定地方關鍵的精神力量，主題也切合當前天災人禍不斷的社會現況。

記者會由桃園悅音讚鼓隊演出「禮拜佛陀」揭開序幕，與會貴賓共同宣讀安世宣言，以「願我心安、願家平安、願社會祥和、願世界和平、願眾生離苦得樂、願普施安世」6句願文層層遞進，凝聚個人、家庭、社會與世界的共同願力，隨後將愛心氣球插入「水陸大普施」願力裝置，象徵善念持續擴散。

桃園 法會 張善政

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