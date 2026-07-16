暑假又逢颱風豪雨 新竹血庫3血型急缺…庫存僅剩3天

受到連日降雨、颱風及暑假等因素影響，捐血量明顯下滑。新竹捐血中心今天表示，目前除B型外，A、O、AB型血液庫存都拉警報，整體庫存僅剩約3天，且因各地血庫同樣吃緊，跨區調撥也面臨困難，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

「暑假向來是血庫相對吃緊的時期，今年又碰上天候不穩」，新竹捐血中心表示，近期連日降雨，加上受到巴威颱風影響，7月10日、11日颱風停班停課，剛好遇到原本捐血量較高的假日，導致捐血量大幅減少，「等於少了約3天的血液庫存」。

新竹捐血中心指出，目前除B型外，A型、O型及AB型血液都已急缺，整體庫存僅剩3天多，遠低於理想安全庫存，血庫壓力相當大。

新竹捐血中心表示，暑假期間學生放假，校園捐血活動減少，加上天氣炎熱、近期又持續降雨，都會降低民眾外出捐血意願。其中，今年6月降雨天數及雨量均較往年增加，近期天候因素對捐血量影響尤其明顯。

新竹捐血中心說，每年都會依計畫安排捐血活動，也持續與企業、民間社團合作募集熱血，但暑假適逢校園活動暫停，部分社團又處於幹部交接期，仍會出現一段募集空窗期，因此血庫補充速度趕不上消耗。

新竹捐血中心指出，目前不只新竹地區缺血，受到颱風及天候影響，全台各捐血中心庫存都偏低，因此即使希望向其他中心調撥血液，也因各地同樣缺血而增加困難。

新竹捐血中心也呼籲，民眾若符合捐血資格，看到捐血車或前往捐血室時，不妨挽袖捐血，以穩定醫療用血供應，幫助有需要的病患。