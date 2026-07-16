桃園市3區7月21日停水21小時 影響1.5萬戶

苗62線道路大湖鄉富興村路段7月13日深夜10點多發生嚴重的巨石坍方，導致交通中斷，縣府交通工務處及大湖鄉公所目前持續進行搶通作業，為了方便泰安、大湖兩地的交通往來，落石現場已清出一條通路，大湖鄉長黃惠琴今天宣布傍晚到清晨彈性開放小型車輛或機車通行，提供上、下班人員出入，但通過時務必要小心，安全第一。

2026-07-16 13:34