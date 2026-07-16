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桃園市3區7月21日停水21小時 影響1.5萬戶
桃園市政府經濟發展局今天表示，台灣自來水公司為辦理供水系統改善工程，將自21日上午8時起至22日晨5時止停水21小時，預估影響楊梅區、平鎮區、新屋區共約1萬5588戶。
經發局表示，台灣自來水公司第二區管理處為降低漏水風險提升供水穩定，將辦理「石門場內幼獅供水系統改善工程」，預計自21日上午8時起至22日晨5時止實施施工停水。
經發局表示，停水範圍包括楊梅區上田里、仁美里、員本里、大同里、新榮里、梅溪里、楊明里、楊梅里、水美里、永平里、瑞原里、雙榮里、青山里、高上里、高山里、高榮里。
以及平鎮區宋屋里、鎮興里、雙連里、高雙里，和新屋區九斗里、埔頂里、清華里、頭洲里；上述皆含周邊鄰近巷弄，停水戶數共約1萬5588戶。
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