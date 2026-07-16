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竹科旁再蓋838戶社宅！「金城安居」動土拚2029年完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國家住都中心今在新竹市東區舉行「金城安居」社會住宅動土典禮，將興建838戶社宅，預計2029年完工。記者黃羿馨／攝影
國家住都中心今在新竹市東區舉行「金城安居」社會住宅動土典禮，將興建838戶社宅，預計2029年完工。記者黃羿馨／攝影

國家住都中心今在新竹市東區舉行「金城安居」社會住宅動土典禮，將興建838戶社宅，預計2029年完工，總工程經費67.05億元，由中央全額投資。完工後，中央在新竹市推動的社宅及都更分回戶數合計將達2419戶。

動土典禮由內政部政務次長馬士元、新竹市長高虹安、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、財政部國有財產署長曾國基等人共同出席，「金城安居」為中央在新竹市動土的第3處社宅、東區第2處社宅，預計2029年完工，總工程經費67.05億元，由中央全額投資興建。

馬士元表示，新竹市是台灣科技重鎮，東區更是「重鎮中的精華」，中央將持續挹注資源支持地方發展，內政部近兩年多已補助新竹市約11億元，協助推動下水道等基礎建設；在居住政策方面，除興建社會住宅外，也核定逾3萬8000戶擴大租金補貼方案，補助經費約12億元，盼透過中央與地方攜手合作，持續完善公共建設與居住照顧，打造更宜居的生活環境。

「金城安居」基地位於金城一路、金城三路間，前身為有「將軍村」之稱的金城新村，鄰近建功公園、將軍村園區、馬偕兒童醫院、清大夜市、建功國小及建功高中，周邊匯聚清華大學、陽明交通大學、工研院及新竹科學園區，距國道1號新竹交流道車程約3分鐘，生活及交通機能完善。

國家住都中心表示，新竹市扶幼比居全國最高，東區因科技產業及教育資源吸引許多婚育家庭，加上竹科持續擴建及「X基地」啟用，預期將帶動更多科技人才移居，提升租屋需求。

本案規畫興建3棟建築，包括2棟地上19層、1棟地上20層、地下3層，共提供838戶住宅，規畫多元房型。沿金城一路設置店鋪空間，各棟低樓層並配置托嬰中心、身心障礙者日照中心、社區日間作業設施及社區居住單元，且皆設有獨立出入口，提升地方社福服務量能。

此外，「金城安居」也是中央第5處導入預鑄工法的社宅，二樓以上採用預鑄外牆、樓板及梁柱系統，可提升施工品質與效率，並降低施工期間對周邊環境的影響。

中央目前已於新竹市推動北區「中雅安居」、東區「建功安居」及「金城安居」等3處社宅，若加上「建功公辦都市更新案」分回戶數，未來共可提供2419戶社會住宅，盼透過社宅與社福設施，提供青年及家庭更完善的居住支持。

馬士元表示，新竹市是台灣科技重鎮，東區更是「重鎮中的精華」，中央將持續挹注資源支持地方發展，內政部近兩年多已補助新竹市約11億元。記者黃羿馨／攝影
馬士元表示，新竹市是台灣科技重鎮，東區更是「重鎮中的精華」，中央將持續挹注資源支持地方發展，內政部近兩年多已補助新竹市約11億元。記者黃羿馨／攝影

動土典禮由內政部政務次長馬士元、新竹市長高虹安、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、財政部國有財產署長曾國基等人共同出席。記者黃羿馨／攝影
動土典禮由內政部政務次長馬士元、新竹市長高虹安、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、財政部國有財產署長曾國基等人共同出席。記者黃羿馨／攝影

馬士元表示，新竹市是台灣科技重鎮，東區更是「重鎮中的精華」，中央將持續挹注資源支持地方發展，內政部近兩年多已補助新竹市約11億元。記者黃羿馨／攝影
馬士元表示，新竹市是台灣科技重鎮，東區更是「重鎮中的精華」，中央將持續挹注資源支持地方發展，內政部近兩年多已補助新竹市約11億元。記者黃羿馨／攝影

「金城安居」規畫興建3棟建築，包括2棟地上19層、1棟地上20層、地下3層，共提供838戶住宅，規畫多元房型。圖／國家住都中心提供
「金城安居」規畫興建3棟建築，包括2棟地上19層、1棟地上20層、地下3層，共提供838戶住宅，規畫多元房型。圖／國家住都中心提供

社宅 竹科 花敬群

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