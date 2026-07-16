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苗62線崩坍路段進行搶通作業 鄉公所宣布傍晚、清晨時段可暫時通行

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗62線2.1公里處大湖富興村巨石崩坍路段，目前山壁仍有石塊和受損的防落石護坡設施必須清除。圖／苗栗縣政府提供
苗62線2.1公里處大湖富興村巨石崩坍路段，目前山壁仍有石塊和受損的防落石護坡設施必須清除。圖／苗栗縣政府提供

苗62線道路大湖鄉富興村路段7月13日深夜10點多發生嚴重的巨石坍方，導致交通中斷，縣府交通工務處及大湖鄉公所目前持續進行搶通作業，為了方便泰安、大湖兩地的交通往來，落石現場已清出一條通路，大湖鄉長黃惠琴今天宣布傍晚到清晨彈性開放小型車輛或機車通行，提供上、下班人員出入，但通過時務必要小心，安全第一。

苗62線是泰安溫泉區與大湖地區的主要道路，但7月13日晚間發生的巨石坍方情況嚴重，縣長鍾東錦及縣府交通工務處、地方人士前天上午會勘，決定未來該路段將採取「截彎取直」方案，避開當地近300公尺長的易坍方危險路段，從根本解決沿線落石的 風險，至於搶通作業約需3至5天時間。

黃惠琴表示，苗62線2.1公里處大湖富興村路段因巴威颱風，導致整個邊坡的大石頭掉落，感謝鍾縣長積極應對，搶通作業兩天來已有進展，但懸在邊坡上方的超大石塊，工務處認為應先清除才能雙線通車。由於夜間無法施工，鄉公所爭取傍晚至清晨時段，利用現已清出的通道，開放小型車輛出入，協助上班族和有出入需求的鄉親通行，不必再繞路，通行時段安排有交管人員在場。

交通工務處表示，巨石坍方路段上方的山壁仍有結構較不穩固的大、小石塊及受損的護坡設施，但所在的高度怪手無法作業，因此路面的土石還不能清除，以便怪手等機具藉由土石墊高並爬升至可作業的高度。

苗62線2.1公里處大湖富興村落石崩坍路段，縣府交工處和大湖鄉公所連日來進行搶通作業。圖／大湖鄉長黃惠琴提供
苗62線2.1公里處大湖富興村落石崩坍路段，縣府交工處和大湖鄉公所連日來進行搶通作業。圖／大湖鄉長黃惠琴提供

苗62線2.1公里處大湖富興村巨石崩坍路段，目前山壁仍有石塊和受損的防落石護坡設施必須清除。圖／苗栗縣政府提供
苗62線2.1公里處大湖富興村巨石崩坍路段，目前山壁仍有石塊和受損的防落石護坡設施必須清除。圖／苗栗縣政府提供

苗62線2.1公里處大湖富興村落石崩坍路段，縣府交工處和大湖鄉公所連日來進行搶通作業。圖／大湖鄉長黃惠琴提供
苗62線2.1公里處大湖富興村落石崩坍路段，縣府交工處和大湖鄉公所連日來進行搶通作業。圖／大湖鄉長黃惠琴提供

苗62線2.1公里處大湖富興村落石崩坍路段，縣府交工處和大湖鄉公所連日來進行搶通作業。圖／大湖鄉長黃惠琴提供
苗62線2.1公里處大湖富興村落石崩坍路段，縣府交工處和大湖鄉公所連日來進行搶通作業。圖／大湖鄉長黃惠琴提供

石頭 落石 鍾東錦

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