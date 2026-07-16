國3橋下「竹南極限運動場」漏水有解 高公局：9月20日前改善完成

苗栗縣竹南鎮位於國道三號橋下的極限運動場，日前開幕啟用當天遇到強降雨，場域上方的國道伸縮縫出現漏水情形，造成場地積水濕滑，對使用者恐有安全隱患，經向立委陳超明陳情辦理會勘後，高公局表示將於9月20日前改善完畢。

苗栗縣政府與竹南鎮公所攜手合作，在國道3號橋下打造「竹南極限運動場」，縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興及各級民意代表，上月26日共同為全新場所揭牌啟用，成功讓閒置的橋下空間華麗轉身，成為充滿青春活力的運動新據點。

不過，大雨卻釀橋下漏水問題，鍾縣長透過立委陳超明尋求高公局協助解決，同時也提醒使用者們注意安全並共同維護場地整潔乾淨。

縣府指出，過去苗北地區缺乏極限運動與滑板設計等練習場地，竹南鎮公所與交通部協調爭取利用國3橋下往龍鳳漁港方向的空間，以總經費2000萬元打造苗栗縣北部地區唯一極限運動的專業場地，其中苗栗縣政府補助1000萬元，自去年10月開工、今年4月完工。

陳超明服務處表示，針對該場域國道高架橋伸縮縫漏水問題，昨辦理會勘，高公局已初步了解，將收到會勘通知後立即規劃補漏工程，並在現場表示將於9月20日前改善完畢；另改善工程施作前也會與地方討論，以確保整體施工品質，避免影響使用者的安全。