快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

國3橋下「竹南極限運動場」漏水有解 高公局：9月20日前改善完成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「竹南極限運動場」上方的國道伸縮縫出現漏水情形，造成場地積水濕滑，高公局將於9月20日前改善完畢。圖／陳超明服務處提供
「竹南極限運動場」上方的國道伸縮縫出現漏水情形，造成場地積水濕滑，高公局將於9月20日前改善完畢。圖／陳超明服務處提供

苗栗縣竹南鎮位於國道三號橋下的極限運動場，日前開幕啟用當天遇到強降雨，場域上方的國道伸縮縫出現漏水情形，造成場地積水濕滑，對使用者恐有安全隱患，經向立委陳超明陳情辦理會勘後，高公局表示將於9月20日前改善完畢。

苗栗縣政府與竹南鎮公所攜手合作，在國道3號橋下打造「竹南極限運動場」，縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興及各級民意代表，上月26日共同為全新場所揭牌啟用，成功讓閒置的橋下空間華麗轉身，成為充滿青春活力的運動新據點。

不過，大雨卻釀橋下漏水問題，鍾縣長透過立委陳超明尋求高公局協助解決，同時也提醒使用者們注意安全並共同維護場地整潔乾淨。

縣府指出，過去苗北地區缺乏極限運動與滑板設計等練習場地，竹南鎮公所與交通部協調爭取利用國3橋下往龍鳳漁港方向的空間，以總經費2000萬元打造苗栗縣北部地區唯一極限運動的專業場地，其中苗栗縣政府補助1000萬元，自去年10月開工、今年4月完工。

陳超明服務處表示，針對該場域國道高架橋伸縮縫漏水問題，昨辦理會勘，高公局已初步了解，將收到會勘通知後立即規劃補漏工程，並在現場表示將於9月20日前改善完畢；另改善工程施作前也會與地方討論，以確保整體施工品質，避免影響使用者的安全。

高公局 漏水 運動

延伸閱讀

新北最大地下滯洪池啟用 侯友宜宣布8億蓋鳳鳴運動中心

竹南山佳國小棒球隊練習場地 運動部核定補助125萬元整修

南投縣長許淑華踏勘簽核近2千萬 改善國姓鄉基礎建設

歷年首見7月紫斑蝶大爆發 每分鐘608隻飛越國道高公局緊急封道護蝶

相關新聞

苗62線崩坍路段進行搶通作業 鄉公所宣布傍晚、清晨時段可暫時通行

苗62線道路大湖鄉富興村路段7月13日深夜10點多發生嚴重的巨石坍方，導致交通中斷，縣府交通工務處及大湖鄉公所目前持續進行搶通作業，為了方便泰安、大湖兩地的交通往來，落石現場已清出一條通路，大湖鄉長黃惠琴今天宣布傍晚到清晨彈性開放小型車輛或機車通行，提供上、下班人員出入，但通過時務必要小心，安全第一。

國3橋下「竹南極限運動場」漏水有解 高公局：9月20日前改善完成

苗栗縣竹南鎮位於國道三號橋下的極限運動場，日前開幕啟用當天遇到強降雨，場域上方的國道伸縮縫出現漏水情形，造成場地積水濕滑，對使用者恐有安全隱患，經向立委陳超明陳情辦理會勘後，高公局表示將於9月20日前改善完畢。

桃園推可負擔住宅 市府提議專案貸款方案曝光

桃園市政府為居住正義推可負擔住宅，除了爭取中央加速審查自治條例，同時也積極與金融業界交流討論專案貸款方案，月初與玉山銀行見面時，初步提出4項需求；住都中心執行長邱英哲表示，雖然方案還停留在討論階段，但事情總算有所進展。玉山銀行代表也表示，會將方案帶回內部討論。

桃園推可分解農膜　蘇俊賓：盼減輕農友廢棄農膜處理負擔

桃園市農業局日前舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」。副市長蘇俊賓表示，觀音、大園及新屋區為北台灣重要瓜果產區，瓜果類作物栽培面積高達223公頃，農膜使用需求高，但使用後的回收、清理及廢棄處理，長期以來都是農友面臨的實際課題。市府推動生物可分解農膜應用試驗，期盼減輕後端處理負擔。

還清百億！竹市30年來首度零負債 未來財政集中育兒長照

新竹市政府昨天宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的一百點一七億公共債務，成為三十年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。市府表示，未來將把財政空間優先投入育兒、長照及重大建設，持續推動各項市政。

桃園婦幼補助再升級：凍卵營養金擴大、好運卡增配偶、加碼準公托補助

桃園市力推婦幼友善政策，市長張善政昨在市政會議宣布，市府三大婦幼友善補助再升級，包括擴大凍卵營養金補助適用對象、「一生好運卡」新增配偶註記，及加碼友善托育補助，縮小公托設施與準公共托嬰中心月費差距，完善婦幼支持照顧體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。