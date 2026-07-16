快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園推可負擔住宅 市府提議專案貸款方案曝光

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市住都中心日前與玉山銀行代表交流，會中針對可負擔住宅專案貸款方案討論甚多，市府盼好事能早日促成。圖／桃園市住都中心提供
桃園市住都中心日前與玉山銀行代表交流，會中針對可負擔住宅專案貸款方案討論甚多，市府盼好事能早日促成。圖／桃園市住都中心提供

桃園市政府為居住正義推可負擔住宅，除了爭取中央加速審查自治條例，同時也積極與金融業界交流討論專案貸款方案，月初與玉山銀行見面時，初步提出4項需求；住都中心執行長邱英哲表示，雖然方案還停留在討論階段，但事情總算有所進展。玉山銀行代表也表示，會將方案帶回內部討論。

據了解，桃園為推可負擔宅，曾與多家公股銀行討論專案貸款方案，結果都因自治條例卡在中央碰軟釘子，於是有意與民營銀行合作。桃園住都中心6日與玉山銀行代表見面討論都更公私協力合作模式，過程談起可負擔宅專案貸款方案內容，也讓市府專案貸款方案細節首度曝光。

住都中心表示，可負擔宅為讓有一定經濟能力的民眾買得起且負擔不會太重，因此方案設定房屋總價在一千萬元以下，最多貸8成，貸款年限最長30年，利率2.185%，如此條件換算下來，民眾每月房貸才會介於市府期待值21483元到30076元間。

住都中心執行長邱英哲表示，討論過程中，銀行代表也提出諸多疑問，包括房屋總價與貸款利率調整等，但可負擔宅並非商品，市府也不希望民眾每月貸款負擔過重，因此堅持總價不能超過一千萬元，每月房貸也不能超過市府設定數字。雖然方案看起來對銀行沒好處，但銀行每月有穩定利息收入，萬一民眾繳不出貸款，有住都中心出面接手房子及處理產權事宜，不用大費周章走法拍討回損失，獲利相對有保障。

玉山銀行代表聽完後，對專案貸款方案有初步了解，但未允任何承諾，僅稱會帶回內部討論。

邱英哲說，金融機構普遍關注可負擔住宅政策的發展，住都中心將持續與各金融機構保持合作與交流，共同研議符合政策需求的金融服務機制，以利桃園市民需求。

桃園市住都中心日前與玉山銀行代表交流，會中針對可負擔住宅專案貸款方案討論甚多，市府盼好事能早日促成。圖／桃園市住都中心提供
桃園市住都中心日前與玉山銀行代表交流，會中針對可負擔住宅專案貸款方案討論甚多，市府盼好事能早日促成。圖／桃園市住都中心提供

桃園 玉山銀行 中央 房貸 居住正義

延伸閱讀

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬 利息補貼「3+3」

青安3.0有條件放寬貸款額度 柯文哲：笨蛋 問題是房價

房仲業看青安3.0方案 補貼更精準回歸剛性需求

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

相關新聞

苗62線崩坍路段進行搶通作業 鄉公所宣布傍晚、清晨時段可暫時通行

苗62線道路大湖鄉富興村路段7月13日深夜10點多發生嚴重的巨石坍方，導致交通中斷，縣府交通工務處及大湖鄉公所目前持續進行搶通作業，為了方便泰安、大湖兩地的交通往來，落石現場已清出一條通路，大湖鄉長黃惠琴今天宣布傍晚到清晨彈性開放小型車輛或機車通行，提供上、下班人員出入，但通過時務必要小心，安全第一。

國3橋下「竹南極限運動場」漏水有解 高公局：9月20日前改善完成

苗栗縣竹南鎮位於國道三號橋下的極限運動場，日前開幕啟用當天遇到強降雨，場域上方的國道伸縮縫出現漏水情形，造成場地積水濕滑，對使用者恐有安全隱患，經向立委陳超明陳情辦理會勘後，高公局表示將於9月20日前改善完畢。

桃園推可負擔住宅 市府提議專案貸款方案曝光

桃園市政府為居住正義推可負擔住宅，除了爭取中央加速審查自治條例，同時也積極與金融業界交流討論專案貸款方案，月初與玉山銀行見面時，初步提出4項需求；住都中心執行長邱英哲表示，雖然方案還停留在討論階段，但事情總算有所進展。玉山銀行代表也表示，會將方案帶回內部討論。

桃園推可分解農膜　蘇俊賓：盼減輕農友廢棄農膜處理負擔

桃園市農業局日前舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」。副市長蘇俊賓表示，觀音、大園及新屋區為北台灣重要瓜果產區，瓜果類作物栽培面積高達223公頃，農膜使用需求高，但使用後的回收、清理及廢棄處理，長期以來都是農友面臨的實際課題。市府推動生物可分解農膜應用試驗，期盼減輕後端處理負擔。

還清百億！竹市30年來首度零負債 未來財政集中育兒長照

新竹市政府昨天宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的一百點一七億公共債務，成為三十年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。市府表示，未來將把財政空間優先投入育兒、長照及重大建設，持續推動各項市政。

桃園婦幼補助再升級：凍卵營養金擴大、好運卡增配偶、加碼準公托補助

桃園市力推婦幼友善政策，市長張善政昨在市政會議宣布，市府三大婦幼友善補助再升級，包括擴大凍卵營養金補助適用對象、「一生好運卡」新增配偶註記，及加碼友善托育補助，縮小公托設施與準公共托嬰中心月費差距，完善婦幼支持照顧體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。