桃園推可負擔住宅 市府提議專案貸款方案曝光

桃園市政府為居住正義推可負擔住宅，除了爭取中央加速審查自治條例，同時也積極與金融業界交流討論專案貸款方案，月初與玉山銀行見面時，初步提出4項需求；住都中心執行長邱英哲表示，雖然方案還停留在討論階段，但事情總算有所進展。玉山銀行代表也表示，會將方案帶回內部討論。

據了解，桃園為推可負擔宅，曾與多家公股銀行討論專案貸款方案，結果都因自治條例卡在中央碰軟釘子，於是有意與民營銀行合作。桃園住都中心6日與玉山銀行代表見面討論都更公私協力合作模式，過程談起可負擔宅專案貸款方案內容，也讓市府專案貸款方案細節首度曝光。

住都中心表示，可負擔宅為讓有一定經濟能力的民眾買得起且負擔不會太重，因此方案設定房屋總價在一千萬元以下，最多貸8成，貸款年限最長30年，利率2.185%，如此條件換算下來，民眾每月房貸才會介於市府期待值21483元到30076元間。

住都中心執行長邱英哲表示，討論過程中，銀行代表也提出諸多疑問，包括房屋總價與貸款利率調整等，但可負擔宅並非商品，市府也不希望民眾每月貸款負擔過重，因此堅持總價不能超過一千萬元，每月房貸也不能超過市府設定數字。雖然方案看起來對銀行沒好處，但銀行每月有穩定利息收入，萬一民眾繳不出貸款，有住都中心出面接手房子及處理產權事宜，不用大費周章走法拍討回損失，獲利相對有保障。

玉山銀行代表聽完後，對專案貸款方案有初步了解，但未允任何承諾，僅稱會帶回內部討論。

邱英哲說，金融機構普遍關注可負擔住宅政策的發展，住都中心將持續與各金融機構保持合作與交流，共同研議符合政策需求的金融服務機制，以利桃園市民需求。