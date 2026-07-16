桃園推可分解農膜　蘇俊賓：盼減輕農友廢棄農膜處理負擔

桃園市農業局日前舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」。副市長蘇俊賓表示，觀音、大園及新屋區為北台灣重要瓜果產區，瓜果類作物栽培面積高達223公頃，農膜使用需求高，但使用後的回收、清理及廢棄處理，長期以來都是農友面臨的實際課題。市府推動生物可分解農膜應用試驗，期盼減輕後端處理負擔。

蘇俊賓指出，桃園過去在楊梅仙草田導入紙膜試驗，已累積良好成果。因不同作物栽培條件各異，市府與工研院及在地農友合作，選定瓜果產區作為示範場域，透過不同材質與田間條件測試，逐步找出最符合桃園農業現場需求的應用模式。

蘇俊賓強調，推動農業創新不僅要符合環保趨勢，更要讓農友感受到作物生長穩定、田間施作省力及廢棄處理便利等實質效益。未來市府將持續依據試驗成果滾動調整，並結合中央農糧署、工研院及農會系統等資源，協助農友導入更友善且有效率的農業資材，創造農民收益、產業發展與環境永續三贏。

農業局表示，市府結合工研院推動研發生物可分解農膜，經測試驗證，生物可分解農膜可轉化為水及二氧化碳，且不會對土壤生態造成不良影響；相較於傳統PE農膜處理每公斤約產生 6.73 公斤二氧化碳當量，生物可分解農膜可透過堆肥處理及生質含量調整達到減碳效益，減碳幅度超過60%。目前也與桃園的青創團隊持續研究廢竹木纖維再利用，提高農膜生質材料比，研發出更減碳的環保材質