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桃園「大溪大禧」周末老城區熱鬧踩街 關公聖誕為主軸 警方交通疏導

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「大溪大禧」過去踩街熱鬧畫面。記者鄭國樑／翻攝
「大溪大禧」過去踩街熱鬧畫面。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪區年度宗教文化盛事「2026大溪大禧」，18日（周六）至8月6日登場，警方表示，18日開幕踩街預估至少吸引上千人參與，已規畫交通疏導措施，提醒民眾配合，避免塞在車陣裡。

警方規畫踩街主要交管路段時間為18日下午1至6時，隊伍集合後3時30分由大溪多目標廣場出登龍路，左轉和平路到普濟堂；管制範圍：大溪區康莊路、復興路、得勝路、中正路、和平路、登龍路及普濟路等路段範圍內，視狀況彈性管制，請駕駛人遵守交通指示。

「大溪大禧」由市立大溪木藝生態博物館主辦，活動以農曆6月關公聖誕為主軸，結合踩街、走讀、北管團、西樂隊、經典人物再現等多元展演，邀請全民走入大溪，見證百年傳承的信仰盛會。

今年「大溪大禧」宣傳旗已經布滿老街。記者鄭國樑／翻攝
今年「大溪大禧」宣傳旗已經布滿老街。記者鄭國樑／翻攝

大溪大禧周六踩街，警方有交管。記者鄭國樑／翻攝
大溪大禧周六踩街，警方有交管。記者鄭國樑／翻攝

桃園 關公

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