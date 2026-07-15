桃園「大溪大禧」周末老城區熱鬧踩街 關公聖誕為主軸 警方交通疏導

新竹市政府今宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的100.17億公共債務，成為30年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。市府表示，未來將把財政空間優先投入育兒、長照及重大建設，持續推動各項市政。

2026-07-15 10:43