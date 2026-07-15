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桃園「大溪大禧」周末老城區熱鬧踩街 關公聖誕為主軸 警方交通疏導
桃園市大溪區年度宗教文化盛事「2026大溪大禧」，18日（周六）至8月6日登場，警方表示，18日開幕踩街預估至少吸引上千人參與，已規畫交通疏導措施，提醒民眾配合，避免塞在車陣裡。
警方規畫踩街主要交管路段時間為18日下午1至6時，隊伍集合後3時30分由大溪多目標廣場出登龍路，左轉和平路到普濟堂；管制範圍：大溪區康莊路、復興路、得勝路、中正路、和平路、登龍路及普濟路等路段範圍內，視狀況彈性管制，請駕駛人遵守交通指示。
「大溪大禧」由市立大溪木藝生態博物館主辦，活動以農曆6月關公聖誕為主軸，結合踩街、走讀、北管團、西樂隊、經典人物再現等多元展演，邀請全民走入大溪，見證百年傳承的信仰盛會。
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