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桃園婦幼補助再升級：凍卵營養金擴大、好運卡增配偶、加碼準公托補助

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政宣布婦幼補助再升級。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政宣布婦幼補助再升級。記者朱冠諭／攝影

桃園市力推婦幼友善政策，市長張善政昨在市政會議宣布，市府三大婦幼友善補助再升級，包括擴大凍卵營養金補助適用對象、「一生好運卡」新增配偶註記，及加碼友善托育補助，縮小公托設施與準公共托嬰中心月費差距，完善婦幼支持照顧體系。

婦幼局指，桃園市二○二三年率六都首創凍卵營養金補助，本月一日起擴大適用對象，凡本人或配偶設籍桃園市、廿五至四十歲女性，或設籍桃園市且廿五歲以下、經醫師評估有影響生育功能風險（如紅斑性狼瘡、血液疾病、自體免疫疾病等六類）者皆可申請每人終身最高三萬三千元補助，並回溯納入二○二六年符合資格的廿五歲以下申請者。

「一生好運卡」八月一日起推出全國首創配偶註記措施，註記配偶可使用乘車補助，陪同孕產婦產檢、生產、產後回診，或接送嬰兒就醫及育兒需求。民眾可至桃園育兒資源網申請，並至區公所換卡，即日起至十二月卅一日免工本費，鼓勵爸爸共同參與育兒。

托育量能方面，桃園公共托育設施由二○二二年底四十處、收托一一七五人，增至六十一處、收托一九八○人。市府去年推出友善托育補助升級，提供弱勢、原住民、未成年父母及雙（多）胞胎家庭加碼補助，至今一四五三名幼兒受惠，效益相當於新增卅處公托。

婦幼局表示，八月起加碼提高準公共托嬰中心地方補助，縮小與公托月費差距至一千五百元內。以第一胎為例，送準公共每月自付由六千元降至三千五百元；第二胎降至二千五百元，皆僅比公托多一千五百元；第三胎維持全額補助，家長免負擔托育費用。

市府五月起推動民間托嬰中心設置補助，提供開辦費及租金補助，鼓勵業者前進托育資源不足地區。目前桃園、中壢、平鎮、楊梅及龜山已有業者表達設置意願，打造敢婚、願生、樂養的育兒環境。

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