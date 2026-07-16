還清百億！竹市30年來首度零負債 未來財政集中育兒長照

新竹市政府宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的100.17億公共債務，成為30年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。圖／新竹市政府提供

新竹市政府昨天宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的一百點一七億公共債務，成為三十年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。市府表示，未來將把財政空間優先投入育兒、長照及重大建設，持續推動各項市政。

新竹市長高虹安表示，上任時承接受「公共債務法」債限管制的公共債務達一百點一七億元，市府在財源有限下嚴守財政紀律，秉持務實、負責任施政，終於暌違卅年達成零負債，市民人均負債也由二萬二一三九元降至零元，為未來世代奠定健全財政基礎。

高虹安進一步指出，上任後責成市府積極開源節流、嚴控舉債並靈活調度資金，逐步改善財政。減債成果也獲中央肯定，市府在財政部地方政府債務管理考核中，一一三年度由甲等晉升為優等、全國第三名，一一四年度再度蟬聯優等，並獲丙組第二名。

她表示，財政改善將增加市府施政空間，未來將繼續落實先前宣布的推動育兒津貼加碼、長輩健保補助、敬老愛心卡點數提升、免費營養午餐及生生喝鮮奶等政策，持續提升市民福利與生活品質。

建設方面，高虹安說明，市府將加速推動校舍新（整）建、兒少家庭福利館、赤土崎多功能社福大樓、總圖、展演中心、科學教育館及警消廳舍等工程，並持續推進大新竹輕軌、小巨蛋及市政中心等重大建設，完善公共建設、提升生活品質。

市府表示，零負債是城市永續發展重要起點，未來將持續嚴守財政紀律、審慎運用預算，在穩健財政基礎下推動教育、社福、交通及重大建設，打造幸福宜居、永續發展的科技城市，讓市民共享城市建設與發展成果。