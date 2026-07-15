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桃園推動靜桃3.0有成 AI聲紋辨識助攻噪音車陳情降4成

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市長張善政今日聽取環保局及警察局「靜桃3.0桃園市全域噪音治理成果」專題報告。圖：市府提供

桃園市長張善政今(15)日上午主持市政會議，聽取環保局及警察局「靜桃3.0桃園市全域噪音治理成果」專題報告後表示，市府近年持續推動噪音改善工作，針對車輛噪音及各類環境噪音強化管理與稽查，有效遏止高噪音改裝車輛及環境噪音問題，相關治理措施已逐步展現成效。

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噪音治理不僅要著重既有設備布建與執行成效，也應持續掌握噪音車輛移動趨勢及潛在熱點。圖：市府提供

張善政指出，噪音治理不僅要著重既有設備布建與執行成效，也應持續掌握噪音車輛移動趨勢及潛在熱點。為避免部分高噪音車輛刻意調整行駛路線以規避取締，市府後續將滾動式檢視監測及取締策略，強化科技設備運用，針對可能成為噪音死角的路段加強治理，全面提升環境品質，維護市民生活安寧。

環保局表示，噪音治理除強化執法外，也結合科技工具提升稽查效能。市府運用排氣管辨識、聲音照相、AI偵防車及固定式設備等智慧科技，精準掌握違規熱點，今(115)年透過系統優化與AI聲紋影像辨識技術，辨識成效近90%，並有效使噪音車陳情案件較高峰期下降41.9%、夜間噪音降低6分貝。此外，市府也將持續攜手機車公會、汽車公會及古董車協會推動合法改裝宣導，深化源頭管理。

環保局進一步說明，市府已將靜桃治理經驗延伸至民俗及營建噪音管理，透過輔導宮廟活動導入自主檢核機制，截至今年5月31日累計達210件申請案，並針對高樓層社區強化爆竹煙火及噪音管制，降低節慶期間環境干擾。另將建置智慧營建噪音管理平台，預計今年10月導入工地即時監測機制，提升業者自主管理及主管機關監管效能，持續透過跨局處合作與智慧化管理，打造更安寧宜居的桃園。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園推動靜桃3.0有成 AI聲紋辨識助攻噪音車陳情降4成

張善政 桃園 環保局

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