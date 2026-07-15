快訊

美到像AI！日本正妹主播「超貼身洋裝」私照瘋傳 34歲真實狀態網全看傻

中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園：婦幼政策升級 擴大凍卵及托育補助

中央社／ 桃園15日電

桃園市長張善政今天宣布推出「婦幼三大友善補助升級」，其中擴大凍卵補助部分已自7月上路，好孕專車的好運卡配偶註記及準公共托育補助加碼，則會從8月上路。

張善政主持市政會議時表示，已自7月1日起擴大凍卵保存補助適用對象，除原有25歲以下罹患癌症女性外，新增罹患自體免疫疾病、卵巢疾病、血液疾病等6項類型。

張善政表示，「好孕專車」政策也將自8月起升級，除孕產婦本人外，配偶也可登記使用「一生好運卡」，藉此鼓勵夫妻共同分擔育兒責任。

張善政說，為縮短準公共托嬰中心與公托的收費差距，8月起將再加碼準公共托育補助；以生第一胎為例，原本送準公共托嬰中心每月平均月費需負擔新台幣6000元，公托為2000元，相差4000元，未來第一胎送托準公共托嬰中心，每月平均月費降至只需負擔3500元，和公托差距縮小到1500元。

張善政也說，第二胎部分也會比照辦理，送準公共托嬰中心每月平均月費負擔降為2500元，與送公托1000元相比，差額同樣縮小到1500元，第三胎則維持全額補助，不論送公托或準公共托嬰中心，家長都不用負擔托育費用。

凍卵 托育 桃園

延伸閱讀

苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心搶手 收托60名說明會來250人

嬰幼兒人數少就沒公托 陳乃瑜批市府拿人口門檻放棄偏區幼童

少子化30個月負成長 家長團體籲育兒津貼增至1.5萬元落實教育平權

中市「有鈣讚」政策有人領不到 市府：8月31日起擴大辦理

相關新聞

彰化市東外環發生火燒車 駕駛及時逃出倖免於難

彰化市東外環（台74甲）1公里北上路段，今天下午5時08分許，一輛豐田轎車突然火燒車，消防人員據報趕往灌救，幸好車內人員及時逃出，未造成人員傷亡，起火原因由消防及警方調查中。

7月18、19日有好戲看！即將成真火舞團、台灣特技團將在公館、後龍登場

苗栗縣政府攜手紙風車劇團推動的2026苗栗縣藝術種苗播撒計畫，結合「即將成真」火舞團、台灣特技團，7月18、19日兩天將分別在公館鄉、後龍鎮帶來2場卡車藝術工程演出，縣府邀請鄉親前來共度一場充滿勇氣與希望的奇幻夜晚。

日治時代原台灣省糧食局後龍1號糧倉 歷史建築修復再利用工程今開工

日治時代歷史建築「原台灣省糧食局後龍1號糧倉」深具文化資產價值與歷史見證意義，修復再利用工程於今上午舉行開工祈福典禮，現場由關心在地文化資產、地方仕紳及縣民朋友們，一同見證歷史文資重獲新生的重要時刻。

竹市甩百億債務達陣 30年來首度零負債 福利、建設加速推動

新竹市政府今宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的100.17億公共債務，成為30年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。市府表示，未來將把財政空間優先投入育兒、長照及重大建設，持續推動各項市政。

桃園婦幼政策再升級 好孕卡增配偶、凍卵營養金 送托補助也加碼

桃園市力推婦幼友善政策，市長張善政今在市政會議宣布，市府3大婦幼友善補助再升級，包括擴大凍卵營養金補助適用對象、「一生好運卡」新增配偶註記，及加碼友善托育補助，縮小公共托育設施與準公共托嬰中心月費差距，盼從孕前、孕期到育兒各階段完善婦幼支持照顧體系。

苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心搶手 收托60名說明會來250人

苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校合作青創公設民營托嬰中心搶手，今年9月、11月入托各30人，昨晚招生說明會湧進約250名家長，托嬰中心今天至7月28日登記，7月30日全程錄影公開抽籤，31日公告正取60人名單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。