聽新聞
0:00 / 0:00
桃園：婦幼政策升級 擴大凍卵及托育補助
桃園市長張善政今天宣布推出「婦幼三大友善補助升級」，其中擴大凍卵補助部分已自7月上路，好孕專車的好運卡配偶註記及準公共托育補助加碼，則會從8月上路。
張善政主持市政會議時表示，已自7月1日起擴大凍卵保存補助適用對象，除原有25歲以下罹患癌症女性外，新增罹患自體免疫疾病、卵巢疾病、血液疾病等6項類型。
張善政表示，「好孕專車」政策也將自8月起升級，除孕產婦本人外，配偶也可登記使用「一生好運卡」，藉此鼓勵夫妻共同分擔育兒責任。
張善政說，為縮短準公共托嬰中心與公托的收費差距，8月起將再加碼準公共托育補助；以生第一胎為例，原本送準公共托嬰中心每月平均月費需負擔新台幣6000元，公托為2000元，相差4000元，未來第一胎送托準公共托嬰中心，每月平均月費降至只需負擔3500元，和公托差距縮小到1500元。
張善政也說，第二胎部分也會比照辦理，送準公共托嬰中心每月平均月費負擔降為2500元，與送公托1000元相比，差額同樣縮小到1500元，第三胎則維持全額補助，不論送公托或準公共托嬰中心，家長都不用負擔托育費用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。