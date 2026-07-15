桃園：婦幼政策升級 擴大凍卵及托育補助

桃園市長張善政今天宣布推出「婦幼三大友善補助升級」，其中擴大凍卵補助部分已自7月上路，好孕專車的好運卡配偶註記及準公共托育補助加碼，則會從8月上路。

張善政主持市政會議時表示，已自7月1日起擴大凍卵保存補助適用對象，除原有25歲以下罹患癌症女性外，新增罹患自體免疫疾病、卵巢疾病、血液疾病等6項類型。

張善政表示，「好孕專車」政策也將自8月起升級，除孕產婦本人外，配偶也可登記使用「一生好運卡」，藉此鼓勵夫妻共同分擔育兒責任。

張善政說，為縮短準公共托嬰中心與公托的收費差距，8月起將再加碼準公共托育補助；以生第一胎為例，原本送準公共托嬰中心每月平均月費需負擔新台幣6000元，公托為2000元，相差4000元，未來第一胎送托準公共托嬰中心，每月平均月費降至只需負擔3500元，和公托差距縮小到1500元。

張善政也說，第二胎部分也會比照辦理，送準公共托嬰中心每月平均月費負擔降為2500元，與送公托1000元相比，差額同樣縮小到1500元，第三胎則維持全額補助，不論送公托或準公共托嬰中心，家長都不用負擔托育費用。