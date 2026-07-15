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7月18、19日有好戲看！即將成真火舞團、台灣特技團將在公館、後龍登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣特技團將於7月19日（周日）下午5點在後龍國小操場演出「愛麗PU的奇境夢遊」。圖／苗栗縣政府提供
台灣特技團將於7月19日（周日）下午5點在後龍國小操場演出「愛麗PU的奇境夢遊」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府攜手紙風車劇團推動的2026苗栗縣藝術種苗播撒計畫，結合「即將成真」火舞團、台灣特技團，7月18、19日兩天將分別在公館鄉、後龍鎮帶來2場卡車藝術工程演出，縣府邀請鄉親前來共度一場充滿勇氣與希望的奇幻夜晚。

苗栗縣文化觀光局指出，即將成真火舞團多次代表台灣登上國際舞台，團長蔡宏毅曾榮獲法國明日馬戲節銅牌及太陽馬戲團特別獎，成員楊立微近期更於「英國達人秀」獲得金按鈕並直接晉級總決賽。團隊以專業且安全的方式駕馭火焰，結合特技、武術與舞蹈演出，展現震撼視覺的魅力。

兩場演出時間分別是7月18日（周六）晚上7點在公館國小，即將成真火舞團將推出全新作品並首演「動物消防隊」，帶領孩子跟著森林王國的動物，在歡笑與驚奇中認識防火安全與環境保護的重要性。

7月19日（周日）下午5點在後龍國小操場，由台灣特技團帶來一場結合劇場、馬戲、特技、偶戲，多元融合的華麗視覺饗宴「愛麗PU的奇境夢遊」，這場演出改編自西方奇幻兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」的大型雜技舞台劇，經由台灣特技團以震撼的高空翻滾、疊羅漢等特技表演，讓整齣戲劇表演高潮迭起，歡迎鄉親及喜愛藝文活動的朋友把握難得的機會，一同前往欣賞。

相關資訊可上苗栗縣文化觀光局查詢，並追蹤Fb粉絲專頁「貓裏藝文」，或至紙風車劇團Fb粉專查詢。

即將成真火舞團7月18日周六晚上7點將在公館國小推出全新作品並首演「動物消防隊」。圖／苗栗縣政府提供
即將成真火舞團7月18日周六晚上7點將在公館國小推出全新作品並首演「動物消防隊」。圖／苗栗縣政府提供

舞團 公館 苗栗縣

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