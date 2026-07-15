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公館紅棗甜度飆到29.6度 紅棗節18日、19日登場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館紅棗節18日、19日在苗栗區農業改良場登場，縣長鍾東錦等人邀全國民眾參加。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館紅棗節18日、19日在苗栗區農業改良場登場，縣長鍾東錦等人邀全國民眾參加。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉紅棗挺過巴威颱風，除了裂果外，鄉農會總幹事林幼詩大力推薦又大又甜，紅棗評鑑甜度飆到29.6度，縣長鍾東錦今天啟動18日、19日在苗栗區農業改良場辦理的紅棗節，並宣布紅棗災損，1公頃加碼補助2.5萬元，減少棗農的損失。

公館鄉紅棗栽種88公頃，全國唯一紅棗專業生產專區，紅棗節是盛事，今年配合苗栗農改場6000萬元整修工程完工重新開放，18日、19日在農改場辦理，規畫紅棗展售、農特產品市集、DIY體驗、打卡送冰棒，及舞台表演等活動，鍾東錦、林幼詩、農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊等人，今天邀請全國民眾參加。

今年紅棗評鑑成果出爐，紅棗王黃永輝，頭等獎黃炎迴，貳等獎邱俊閔，參等獎廖金煇，優等獎林榮達、朱龍政、黃國彬、彭邱金枝、林錦城、劉國樑、吳文欽、吳漢能、黃鴻瑞、邱吉秀。

林幼詩說，巴威颱風過境，造成紅棗部分裂果災損，讓人很心疼，「粒粒皆辛苦」挺過來，又大顆又甜，評鑑鮮果時甚至最高甜度達29.6度，此外，今年紅棗採用年輕化包裝，開發紅棗擂茶、紅棗原萃等新品，並持續辦理外縣市推廣，希望打破很多人只知道紅棗干的印象，其實紅棗鮮果也好吃，且富含維生素C。

今年紅棗節與旅行社合作推出紅棗小旅行，回響相當熱烈，預定4團秒殺完售，陳榮俊宣布即日至7月31日持續天天開團；另，鍾東錦表示，巴威颱風造成紅棗落果滿園，除了中央農業天然災害救助每公頃8萬元外，縣府加碼補助農友工錢，每公頃2.5萬元。

苗栗縣公館紅棗節18日、19日在苗栗區農業改良場登場，縣長鍾東錦等人邀全國民眾參加。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館紅棗節18日、19日在苗栗區農業改良場登場，縣長鍾東錦等人邀全國民眾參加。記者范榮達／攝影

鍾東錦 巴威颱風 苗栗

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