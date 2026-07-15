日治時代原台灣省糧食局後龍1號糧倉 歷史建築修復再利用工程今開工

日治時代歷史建築「原台灣省糧食局後龍1號糧倉」深具文化資產價值與歷史見證意義，修復再利用工程於今上午舉行開工祈福典禮，現場由關心在地文化資產、地方仕紳及縣民朋友們，一同見證歷史文資重獲新生的重要時刻。

隸屬財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處轄管的後龍1號糧倉，於2017年登錄歷史建築，為使文化資產獲得妥善保存與再利用，由國產署苗栗辦事處進行前期調查研究、地方訪談、損壞調查等修復再利用計畫後，委由苗栗縣政府文化觀光局協助代辦修復規劃設計與工程。

苗縣府文化觀光局表示，後龍1號糧倉興建於日治昭和14年（1939年），最初為因應二戰時期戰爭背景，由台灣總督府執行「總收購總配給制度」控管糧食、儲存穀物所建。該建築具備典型日治時期產業建築（穀倉）的構造型式與特殊建築式樣，其防潮設計工藝極為考究，內部原木構樑支承牛腿與功能性上下窗構造至今保存完整。

戰後於1946、1947年歷經改組，最終成立「台灣省政府糧食局」，嚴格管制糧食的生產、儲存及銷售，以穩定戰後初期的社會糧荒；該建築作為全台灣少數的同類型穀倉建築，具極高的文化資產價值與歷史見證意義，未來將依照工程進度嚴格把關，同步確保施工品質與期程。

國有財產署表示，修復完工後，期待未來讓這座珍貴的日治穀倉與週邊的交通節點及街區相輔相成，彰顯在地產業歷史軸線整體價值，使其成為兼具文化底蘊、歷史教育與觀光潛力的亮點。