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桃園婦幼政策再升級 好孕卡增配偶、凍卵營養金 送托補助也加碼

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議宣布，市府3大婦幼友善補助再升級，包括擴大凍卵營養金補助適用對象、「一生好運卡」新增配偶註記，及加碼友善托育補助，縮小公共托育設施與準公共托嬰中心月費差距。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議宣布，市府3大婦幼友善補助再升級，包括擴大凍卵營養金補助適用對象、「一生好運卡」新增配偶註記，及加碼友善托育補助，縮小公共托育設施與準公共托嬰中心月費差距。記者朱冠諭／攝影

桃園市力推婦幼友善政策，市長張善政今在市政會議宣布，市府3大婦幼友善補助再升級，包括擴大凍卵營養金補助適用對象、「一生好運卡」新增配偶註記，及加碼友善托育補助，縮小公共托育設施與準公共托嬰中心月費差距，盼從孕前、孕期到育兒各階段完善婦幼支持照顧體系。

婦幼局表示，市府2023年率六都之先推出凍卵營養金補助計畫，經邀集專家研議後，自今年7月1日起擴大適用對象，凡本人或配偶設籍桃園市、25至40歲女性，或設籍桃園市25歲以下經醫師評估具影響生育功能風險適應症者，包含紅斑性狼瘡、血液疾病、自體免疫疾病等6種類型，皆可申請每人終身最高3萬3000元補助，並回溯2026年符合25歲以下補助對象納入補助範圍。

「一生好運卡」則自8月1日起推出全國首創配偶註記措施，提供註記的配偶使用乘車補助服務，可陪同孕產婦產檢、生產、產後回診，或接送嬰兒預防保健醫療及其他育兒乘車需求，民眾可至桃園育兒資源網線上申請，並於區公所換卡，即日起至12月31日止申請者免收工本費，「鼓勵爸爸一起參與照顧，讓育兒不再是媽媽一個人的責任。」

托育量能部分，市府公共托育設施從2022年底40處、可收托1175名幼兒，增加至目前61處、可收托1980名幼兒。去年推出友善托育補助2.0措施，針對經濟弱勢、原住民族、未成年父母及雙（多）胞胎家庭提供增額補助，截至目前已有1453位幼兒受惠，政策效益相當於增加30處公共托育設施。

婦幼局表示，8月起再加碼提高送托準公共托嬰中心地方補助，將公托與準公共托嬰中心平均月費差距縮小至1500元內。以第一胎為例，原本送準公共每月自付6000元、公托僅2000元，加碼補助後送準公共每月降至3500元，差距縮小至1500元；第二胎送準公共每月自付2500元，與公托1000元差距同為1500元；第三胎則維持全額補助，家長不用負擔托育費用。

此外，市府5月起推動補助民間設置托嬰中心實施計畫，提供開辦費及租金補助，鼓勵民間至托育資源不足地區設置，目前桃園、中壢、平鎮、楊梅及龜山等業者與企業都有表達設置意願，盼打造讓市民敢婚、願生、樂養的桃園。

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