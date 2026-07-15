苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心搶手 收托60名說明會來250人

苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校合作青創公設民營托嬰中心搶手，今年9月、11月入托各30人，昨晚招生說明會湧進約250名家長，托嬰中心今天至7月28日登記，7月30日全程錄影公開抽籤，31日公告正取60人名單。

縣政府第一辦公大樓旁親子館內青創公設民營托嬰中心，親子館今年8月8日開幕，托嬰中心打出縣府嚴格把關、醫護專業底蘊願景，首波入托60人，限定嬰兒且父母（法定監護人）雙方或一方，必須設籍苗栗縣，中心昨天晚上6點半在苗栗市嘉新里、嘉盛里社區活動中心辦理說明會，湧進250名家長關心，場面相當熱絡。

青創托嬰中心依年齡分班，其中，2到6個月萌寶班，基礎配額12名，7到12個月幼苗班16名，13到18個月小樹班16名，19到24個月花果班16名，依弱勢家庭、三寶或雙胞胎家庭等序位，規畫保障名額，分9月1日、11月1日兩梯次入托，依公訂標準收費，每月托育費1萬500元，準公共化托育補助每月7000元起，加購項目膳食餐點費每月1500元，限2至6個月大沐浴費每月1500元。

招生及相關訊息，可以臉書「苗栗縣政府青創公設民營托嬰中心-苗栗親子館」，或「苗栗福利讚」查詢，諮詢專線電話037-350926、350927。