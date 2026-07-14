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安樂死公投逕付二讀 邱臣遠憶父兄病痛：生命應有選擇權

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，支持推動安樂死公投，是因自己曾歷經父親及哥哥長期病痛折磨，希望將生命尊嚴的選擇權交還給人民。圖／邱臣遠提供
民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，支持推動安樂死公投，是因自己曾歷經父親及哥哥長期病痛折磨，希望將生命尊嚴的選擇權交還給人民。圖／邱臣遠提供

國民黨與民眾黨今天在立法院會聯手將「安樂死公投案」及「廢除非核政策公投案」逕付二讀。民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，支持推動安樂死公投，是因自己曾歷經父親及哥哥長期病痛折磨，希望將生命尊嚴的選擇權交還給人民。

邱臣遠表示，看到民眾黨正式提出安樂死公投案，內心百感交集，也讓他想起2020年剛就任立委時，便將推動尊嚴善終法列為重要目標。

他說，父親長期臥病，歷經洗腎、氣切，最後甚至面臨截肢；哥哥也飽受癌症折磨。陪伴家人走過漫長治療過程時，自己不斷思考，如果當初沒有選擇侵入性救治，是否能讓親人在生命最後一程少承受一些痛苦。

邱臣遠指出，當年尊嚴善終法完成一讀後，曾與已故體育主播傅達仁家屬交流，傅達仁之子傅俊豪曾告訴他，「這不是不孝順，而是回到病人自己的選擇」，讓他更加堅定推動法案。

邱臣遠表示，現行法規保障的是病人拒絕治療的權利，而尊嚴善終法希望在嚴格醫療專業評估及臨床條件把關下，賦予重症患者自主選擇尊嚴離世的權利，保障生命自主。

他說，雖然當年法案因制度因素未能完成立法，但推動生命自主的理念沒有改變，如今民眾黨團提出安樂死公投案，希望透過公民投票，讓社會共同討論生命尊嚴與善終議題，將生命尊嚴的選擇權交還給全體人民。

邱臣遠表示，安樂死議題涉及生命倫理、醫療專業及社會價值，需要長時間理性對話與充分溝通，盼社會各界共同討論，為台灣生命尊嚴議題尋求共識。

公投 安樂死 邱臣遠

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