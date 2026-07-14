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影／苗62線多處落石坍方 鍾東錦、高金素梅：給鄉親一條安全回家的路

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
泰安鄉苗62線遭颱風大雨肆虐，從大湖通往泰安溫泉區的路段多處坍方，尤其昨晚2.3公里大湖富興村路段出現巨大落石的危險路段，導致苗62線交通中斷，苗栗縣長鍾東錦今與立委高金素梅等人前往會勘。記者胡蓬生／攝影
泰安鄉苗62線遭颱風大雨肆虐，從大湖通往泰安溫泉區的路段多處坍方，尤其昨晚2.3公里大湖富興村路段出現巨大落石的危險路段，導致苗62線交通中斷，苗栗縣長鍾東錦今與立委高金素梅等人前往會勘。記者胡蓬生／攝影

泰安鄉苗62線遭巴威颱風大雨肆虐，從大湖通往泰安溫泉區路段多處坍方，尤其昨晚2.3公里處大湖富興村出現巨大落石的極度危險路段，導致苗62線交通中斷。苗栗縣長鍾東錦今天與立委高金素梅等人前往會勘， 掉落的巨石有的重逾百噸，且山壁呈陡坡，即使興建「明隧道」也難以承受衝撞力道，決定循正式管道向中央提報「截彎取直」的改道方案，以求一勞永逸，給鄉親和遊客「一條安全回家的道路」。

巴威颱風侵台，在苗栗縣泰安、南庄造成多處落石坍方，其中泰安鄉苗62線錦卦大橋前後的6.2公里及5.15公里處將分別籌建長92公尺、180公尺的明隧道，兩項工程合計需2.5億元，鍾東錦認為鄉親的安全不能等，決定縣府自籌2.5至3億元經費先行招標施設。

鍾東錦強調，讓鄉親及遊客進出泰安生命財產都受到保障，縣府「責無旁貸」，除已規畫先從縣庫自籌2.5億至3億元經費在土石易崩落的錦卦大橋前後2個路段施作明隧道，昨晚崩落巨石的2.3公里處，縣府為求一勞永逸，將提報截彎取直方案，將依災後復建程序向中央爭取，由於經費龐大，也請立委邱鎮軍、高金素梅協助在中央協調，希望中央伸出援手，盡速給泰安鄉親一條安全回家的路。

高金素梅表示，她是泰安的孩子，非常清楚泰安鄉前山、後山的狀況，這次巴威颱風挾帶的豪雨，在整個北泰雅地區，包括苗栗縣泰安鄉，桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、五峰鄉都造成非常大的災害。她承諾與邱鎮軍一起向中央發聲，兩人一定全力以赴，也會向水保署與公共工程委員會表達地方對苗62線2.3公里危險路段採取截彎取直的迫切需求。

苗62線道路2.3公里處大湖富興村路段昨晚出現巨大落石，導致全線交通中斷，苗栗縣長鍾東錦今與立委高金素梅等人前往會勘，落石不但重創道路路面，還有多顆巨石滾落邊坡下方。記者胡蓬生／攝影
苗62線道路2.3公里處大湖富興村路段昨晚出現巨大落石，導致全線交通中斷，苗栗縣長鍾東錦今與立委高金素梅等人前往會勘，落石不但重創道路路面，還有多顆巨石滾落邊坡下方。記者胡蓬生／攝影

泰安鄉苗62線遭颱風大雨肆虐，從大湖通往泰安溫泉區的路段多處坍方，尤其昨晚2.3公里大湖富興村路段出現巨大落石的危險路段，導致苗62線交通中斷，苗栗縣長鍾東錦今與立委高金素梅等人前往會勘。記者胡蓬生／攝影
泰安鄉苗62線遭颱風大雨肆虐，從大湖通往泰安溫泉區的路段多處坍方，尤其昨晚2.3公里大湖富興村路段出現巨大落石的危險路段，導致苗62線交通中斷，苗栗縣長鍾東錦今與立委高金素梅等人前往會勘。記者胡蓬生／攝影

高金素梅 鍾東錦 落石

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