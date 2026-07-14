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竹北水岸市集再掀攻防 市公所盼縣府加強行政協助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所強調，竹北水岸市集園區已取得建築執照，竹北市公所正依法辦理工程招標作業。圖／取自鄭朝方臉書
竹北市公所強調，竹北水岸市集園區已取得建築執照，竹北市公所正依法辦理工程招標作業。圖／取自鄭朝方臉書

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，批評多項建設受縣府行政程序拖延，新竹縣政府今指竹北水岸市集園區工程延宕主因是竹北市公所兩度變更設計及法定程序未完備；市公所回應，行政延宕也與縣府內部決策反覆及建照審查系統異常有關，盼加強行政協助。

竹北市公所回應，縣府作為上級機關，市公所期待在推動重大公共建設過程中，能獲得充分的行政協助與支持。市民期待看到的是政府各機關攜手合作、提升行政效率，共同為地方建設努力。市公所一向勇於承擔責任，也相信竹北市民都能感受到市府團隊持續為地方發展所付出的努力。

竹北市公所表示，本案建築執照於去年12月取得都市設計審議核定後，公所即積極辦理建照申請。依原先法規及實務作法，本案原可採簡易程序審查。然而，縣府相關單位對審查方式認定未臻一致，決策過程多次調整，致原有辦理方向改變。

竹北市公所指出，期間亦因縣府建照審查無紙化系統發生異常，作業須改以紙本方式重新辦理，進一步影響整體審查時程。市公所認為，縣府內部行政協調及系統運作問題，均為影響本案進度的重要因素。

有關公共工程於取得建築執照前先行辦理招標作業，竹北市公所說明，依政府採購法相關規定並無禁止，且過去亦有經縣府同意辦理之案例。為爭取地方建設時效，竹北市公所曾函請縣府比照既有作法辦理，相關程序均依法進行。雖本案最終未獲縣府同意採行該方式，市公所仍予以尊重，並依縣府審查意見辦理後續程序。

竹北市公所強調，目前本案已取得建築執照，竹北市公所正依法辦理工程招標作業，將持續加速推動後續工程，期盼工程如期如質完成，回應市民對公共建設的期待。

竹北 鄭朝方 新竹

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