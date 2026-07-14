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阿斌哥大愛協會攜手企業連11年捐贈獎助學金 累計逾4000位孩子受惠

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
會中，縣長鍾東錦縣長特別頒贈感謝狀予阿斌哥大愛協會創辦人李文斌及挹注善款的企業。圖／苗栗縣政府提供
會中，縣長鍾東錦縣長特別頒贈感謝狀予阿斌哥大愛協會創辦人李文斌及挹注善款的企業。圖／苗栗縣政府提供

阿斌哥大愛協會今與彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技及智生活科技股份有限公司，共同捐贈100萬元獎助學金予苗栗縣政府，嘉惠弱勢學生能持續向學，縣長鍾東錦特別感謝善行義舉，並期望能夠喚起更多人響應，散播愛心，讓社會充滿愛。

目前擔任苗栗縣議會議長的李文斌，自2009年成立阿斌哥大愛協會以來，長期投入急難救助、物資發放、長者送餐及弱勢關懷等公益服務，迄今已在苗市、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣、頭份、後龍、大湖、造橋、公館、卓蘭等14個鄉鎮市設立據點。

協會的清寒學子助學金計畫，更是邁入第11年，累計捐贈金額達1100萬元，協助超過4000位孩子能夠持續就學。今日頒贈獎助學金透過縣府教育處統籌分配發放，約計382位家境清寒或遭逢重大變故的學生，其中國中清寒學生每人3000元、國小清寒學生每人2500元。

縣長鍾東錦表示，感謝阿斌哥大愛協會攜手企業一起拋磚引玉，現在縣府每年都能獲贈3000萬元左右的獎助學金捐贈，部分用在優秀學子的獎勵，部分幫助清寒學生能夠持續就學，能夠得到這麼多人的愛心挹注，是苗栗孩子的福氣。另外，他也感謝議長率領的議會團隊對教育政策的大力支持，包含陽明交大及陽明交大實驗高中設立、文英國中變成實驗高中等。

會中，縣長鍾東錦縣長特別頒贈感謝狀予阿斌哥大愛協會創辦人李文斌及挹注善款的企業。李文斌因聲音不適，由機要秘書李文星代表發言，感謝各捐贈單位的愛心，讓獎助學金計畫能夠持續前進邁入第11年，協助把愛的種子散播出去持續茁壯，這也是阿斌哥大愛協會創辦的宗旨，也希望有更多企業加入響應。

苗栗 苗栗縣 鍾東錦

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