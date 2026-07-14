新竹大雷雨狂炸！台68淹成小河 竹東中興路也積水回堵

受到午後強對流及大雷雨影響，新竹地區今天下午降下大雨，台68線快速道路東向15.7公里處車道積水，造成後方車輛嚴重回堵；竹東鎮中興路四段（新竹往竹東方向）頭重路至工研路段也因豪雨嚴重積水，已影響行車安全，相關單位呼籲用路人減速慢行，必要時改道。

氣象署今天下午4時49分發布大雷雨即時訊息，提醒新竹地區持續至晚間6時19分，可能出現短延時強降雨，並伴隨較強陣風、閃電落雷，須慎防河川暴漲、坍方、落石、低窪地區積水及低能見度等情形。

有民眾行經台68線東西向快速公路指出，東向15.7公里處車道有大面積積水，外側車道幾乎遭水淹沒，多輛自小客車及計程車放慢速度涉水通過，造成後方車輛嚴重回堵。

此外，竹東鎮中興路四段（新竹往竹東方向）自頭重路至工研路段也出現嚴重積水，現場水流湍急，已影響行車安全。

竹東鎮民代表參選人彭致豪表示，已第一時間通報竹東二重派出所及竹東分局交通組，建議儘速實施交通管制，研議封閉該路段，並改採竹東往新竹方向單側通行，以降低事故風險。

彭致豪提醒，用路人行經積水路段應提高警覺，尤其機車騎士避免強行穿越積水區域，並隨時留意警方最新交通管制資訊，以維護行車安全。