桃園義勇季下周登場 串聯客家乙未抗戰、百年義民信仰世代同行

桃園市政府客家事務局、平鎮區公所聯手打造2026桃園義勇季，21日登場。客家局表示，今年延續保鄉衛土的忠義精神，串聯客家乙未祭英烈抗戰，與客家義民祭的百年信仰，強調「世代同行sii toi tungˇ hangˇ（客語發音）」的核心價值，邀請民眾在傳統與創新的互動體驗中，共同感受流淌在土地之中，歷久彌新的客家硬頸力量。

客家局指出，今年持續推動歷史文化轉型，將嚴肅的乙未歷史祭儀，轉化為貼近大眾的傳統藝文展演、親子互動體驗。傳統藝文展演系列活動由「131 周年紀念音樂會」，於1895乙未保台紀念公園揭開序幕，今年更攜手在地里民，首度共創音樂與偶裝展演，追思先民英勇保鄉衛土的歷史記憶。

此外，榮興客家採茶劇團帶來經典大戲「乙未碧血染丹心」，透過精湛的傳統戲曲，重新詮釋先民面對時代變局時的堅毅與信念，兼具文化傳承與藝術價值。

客家局說明，親子互動體驗由首度亮相的六大義勇卡通IP大型氣球登場，以最貼近孩童的視覺語言，規畫系列街頭表演、親子互動及闖關活動的「親子馬戲團」，帶領親子家庭以歡樂馬戲派對形式陪伴孩子成為義勇小戰士。

還有挑戰關卡難度升級的「懷舊運動會」，結合復古童玩、客庄競技及劇場演出，讓大小朋友在遊戲互動中認識地方歷史、客庄文化與團結精神。除了假日的亮點活動，21日至8月28日止，每周二至周五還規畫「義勇衝鋒隊」活動，民眾可至乙未記憶展示空間，闖關換義勇好禮，打造全民共襄盛舉的「義勇生活圈」。期盼透過當代的童趣語彙，消除新世代與傳統歷史的距離，讓民眾在玩樂中親近傳統客家文化。

平鎮區公所表示，客家義民祭透過四大活動呈現傳統客庄文化，「挑擔踩街」重現傳統重要祭儀，祈求國泰民安；「客家義民舞蹈劇」將義民歷史與芭蕾舞跨域融合，穿越時空重返義民奮戰的年代，壓軸的「客家大戲」透過生動唱腔、華麗服飾與精湛演技，彰顯台灣客家戲曲的深厚底蘊，重現經典藝術魅力；「親子體驗活動」透過與義民祭文化相關的任務關卡，引導親子認識義民信仰內涵。

2026 桃園義勇季系列活動於明（15日）中午12時起開放報名，活動詳情及報名資訊請至客家事務局官網查詢。