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竹北水岸市集申辦爭議 縣府駁斥卡關：公所兩度變更設計拖延

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科強調，依法行政是民主政府的基本底線，公所對法規程序恐有誤解，甚至誤以為縣府卡關。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科強調，依法行政是民主政府的基本底線，公所對法規程序恐有誤解，甚至誤以為縣府卡關。圖／新竹縣政府提供

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，批評多項建設受縣府行政程序拖延，其中「竹北水岸市集園區」成為焦點。竹縣府今駁斥「卡關」說法，強調工程延宕主因是竹北市公所兩度變更設計，且市場籌備計畫迄今未完成法定程序，依法不得先行發包，呼籲公所盡速補正。

新竹縣產業發展處說明，竹北東區市場在前市長任內已循法定程序完成發包動工，原預計於2024年9月即可落成啟用，但新任市長上任後調整政策，於2023年2月23日向縣府申請終止原東區市場的設計及工程案，使整案退回原點。期間縣府兩度發文要求說明終止原因以向審計室交代，公所皆未予回應。

2025年2月，竹北市公所以新案名「竹北水岸市集」重新提出多目標使用計畫及市場籌備計畫申請。縣府展現極大誠意，2025年3月召開研商會議決議採取「多軌並行」方式，將市場籌備計畫、多目標使用計畫、都審及建照等程序同步啟動協助。

產發處表示，但竹北市公所於2025年12月都審核定後，又於2026年2月再次提出變更設計，迫使行政程序重來。縣府仍以最快速度配合，於同年5月20日核定第二次都審、6月核發建照。

產發處說明，目前本案的關鍵在於中央法規「零售市場管理條例」第8條規定的「市場籌備計畫」仍未獲得核准。公所送交的籌備計畫內容不完整，經縣府多次催促公所修改，公所卻未完成補正，甚至於今年4月28日來文，要求在行政程序未完備前先行准予工程發包，此舉嚴重違反法規，縣府依法不予認同。

新竹縣長楊文科強調，依法行政是民主政府的基本底線，公所對法規程序恐有誤解，甚至誤以為縣府卡關。楊文科指出，新竹縣政府秉持「城鄉共好」精神，重視13鄉鎮市各項建設需求，對各鄉鎮市公所的公共工程皆一視同仁、同樣重視，並以最快速的效率積極協助。

楊文科期盼竹北市公所能正視法規，盡速依審查意見補正並送審市場籌備計畫，唯有依法完備程序，才能順利推動優質的公共建設。

新竹縣產業發展處說明「竹北水岸市集園區」始末。圖／新竹縣政府提供
新竹縣產業發展處說明「竹北水岸市集園區」始末。圖／新竹縣政府提供

竹北 鄭朝方 新竹

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