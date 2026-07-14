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桃園中壢增設機車練習場 全市達15處據點

中央社／ 桃園14日電

桃園市政府交通局在中壢區興北二路與興西一路口旁新設機車練習場，今天正式啟用，為中壢地區首座由市府管理的機車練習場；桃園市機車練習場現已擴增至10個行政區、共15處據點。

桃園交通局向中央社表示，桃園市截至目前共有15處機車練習場，遍及10個行政區，僅剩蘆竹區、觀音區跟復興區尚未建置；練習場管理單位包括交通局、地方區公所、監理站、宮廟、學校等單位。

桃園交通局表示，為提供中壢地區更完善的機車騎乘練習環境，在中壢區興北二路與興西一路口旁（鄰近機場捷運A20興南站）新設機車練習場，這也是中壢地區首座由市府管理的練習場，另一座位於延平路394號，由中壢監理站管理。

桃園交通局說，練習場內空間比照公路局機車駕照考驗標準，規劃模擬考照標線，包含直線平衡駕駛、轉彎、煞車等基本操作項目，讓考照民眾能提升實際道路駕駛的應變能力。

桃園交通局也說，場內全面設置防撞設施，降低練習時的衝擊風險，另考量夏季炎熱高溫，也規劃有活動帳篷與臨時座椅，供練習者及陪同練習的親友休息使用；場地開放時間為每天上午8時至下午6時；未來將持續盤點適當場域，逐步完善全市機車練習資源。

中壢 機車 桃園

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