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竹市即日起限制 新設休閒娛樂事業場所須距學校200公尺以上

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
近年賭博麻將館偽裝成自助桌遊店事件層出不窮，且竹市有多家業者設立於住宅區及校園周邊。圖／新竹市議員林彥甫提供
近年賭博麻將館偽裝成自助桌遊店事件層出不窮，且竹市有多家業者設立於住宅區及校園周邊。圖／新竹市議員林彥甫提供

為維護新竹市兒童及少年身心健全發展，新竹市府今宣布新政策，針對休閒娛樂事業，例如麻將、棋牌、德州撲克或其他經主管機關公告行為之事業，即日起限制新設立的休閒娛樂事業營業場所須距離學校200公尺以上，並禁止未滿18歲者進入。

市長高虹安強調，近年賭博麻將館偽裝成自助桌遊店事件層出不窮，且竹市有多家業者設立於住宅區及校園周邊，為保護兒少安全並減輕家長煩惱及擔憂，市府全力把關休閒娛樂事業的設置情形，打造更健康安全的成長環境。

高虹安表示，考量休閒娛樂事業提供麻將、棋牌、德州撲克等活動，若管理不當，容易衍生博弈疑慮，並吸引青少年接觸。為維護兒童及少年身心健康、提升社區治安品質，今於市務會議中與各局處充分討論並達成共識，即日起限制新設立的休閒娛樂事業營業場所須距離學校200公尺以上，且不得提供未滿18歲者進入。

高虹安指出，市府已於去年訂定新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點，針對休閒活動場館業設立及變更申請辦理實質審查，並持續研擬新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，進一步將既有營業場所納入管理機制，完善法制規範。

高虹安表示，對於保障兒童及少年暑期安全，市府也將加強相關營業場所稽查力道，配合暑期青春專案，針對休閒娛樂場館（麻將館、德州撲克等）將增加聯合稽查次數，持續監督易妨害青少年身心發展的環境，打造更安全健康的暑期活動空間，同步透過學校加強宣導提升兒少安全意識，建立正確法治觀念自我保護能力。呼籲休閒娛樂事業場館業者自主配合市府政策，確實落實年齡管制及依法經營，共同維護竹市兒少健康、安全的成長環境。

高虹安 麻將 新竹

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