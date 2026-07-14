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影／雨後放晴更危險！苗62線大湖富興村路段巨石崩落搶通需3到5天

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，比大貨車體積都還龐大，目前交通完全中斷，苗栗縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午到場會勘，縣府估計落石總量可能有1000至2000立方公尺，且當地屬於陡坡，巨石從150公尺高度砸下，未來即使建明隧道都無法承受衝擊，因此將朝「截彎取直」的改道方式避開危險路段。

巨石坍方路段接近泰安、大湖交界路段，目前正由廠商進行搶通作業，交工處推估可能要3至5天才可能搶通。目前大湖富興、泰安清安間的交通必須繞路從大湖國中前的苗61線再轉往泰安鄉舊公所對面的產業道路作為替代路線。

昨天深夜10點多苗62線2.3公里大湖鄉富興村砲石路段發生巨大落石從山壁崩坍的災情，當時一輛大貨車行經，被大量落石推擠到邊坡護欄位置，多塊掉落的巨石比大貨車還龐大，讓人怵目驚心，46歲羅姓駕駛相當幸運僅受擦挫傷。

交工處表示，發生落石的路段，5年前落石坍方砸毀下方穿龍圳，2年前也出現過落石災情，這次掉落巨石阻斷的道路約30公尺，還有不少巨石滾落到邊坡下方私有地，呈扇形分布長約100公尺。這次搶通作業概估需3至5天，清出的石塊將在附近尋覓暫放區，日後再依規定送往土石資源堆置場。

縣府交通工務處長古明弘表示，石塊的重量視種類有所不同，如以一般石塊每立方公尺4噸估算，這次落石有的可能上百噸重，且是從150至130公尺的陡坡高度直墜而下，這種力道足可摧毀下方的明隧道。縣府規畫的改道路線從2.02公里至2.31公里，全長290公尺，估計需經費4億元，交工處將循管道呈報，盼中央能核准這項「長治久安」的改善工程方案。

今天的會勘現場原本排定在苗62線泰安溫泉區的泰雅文物館集合，勘察苗62線8.9公里處的坍方災情，不料昨晚富興村路段的落石災情更驚人，且阻斷交通。

「大雨後放晴更危險！」古明弘表示，縣內山區道路在大雨中常發生落石坍方意外，但大雨過後一、二天或放晴更危險，昨晚富興村路段落石就在雨停後2天內發生，民眾或遊客務必提高警覺。

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，許多並滾落到邊坡下方。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，許多並滾落到邊坡下方。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 高金素梅 鍾東錦 落石

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