新竹市竹蓮寺捐全新救護車 高虹安：感謝善舉挹注消防量能

新竹市竹蓮寺今捐贈1輛全新救護車給新竹市消防局，由竹蓮寺主委暨新竹市議會議長許修睿代表捐贈，市長高虹安出席受贈儀式並頒發感謝狀，感謝竹蓮寺長年投入公益，以實際行動提升新竹市緊急救護量能，攜手守護市民生命安全。

高虹安表示，許修睿除在議會積極支持市政推動外，更長期秉持觀音菩薩慈悲濟世、大愛助人的精神，持續投入公益。今年竹蓮寺再次捐贈救護車，不僅展現宗教團體回饋社會的力量，更為第一線消防救護增添堅實後盾，令人感佩。

高虹安說，竹蓮寺是大新竹地區重要的信仰中心，在許主委帶領下，除積極推廣傳統文化、辦理七夕成年禮外，也長年辦理冬令救濟、捐助社福團體及偏鄉學校，日前更發起弱勢殯葬補助專案，協助中低收入戶家庭減輕殯葬負擔。此外，自2015年起竹蓮寺已捐贈消防局3000顆住宅用火災警報器、3輛消防水箱車及3輛救護車，今年再捐贈第4輛救護車，累計捐贈總價值逾3200萬元，大幅提升消防局救災救護量能。

許修睿表示，今代表竹蓮寺捐贈第4輛救護車給新竹市消防局，竹蓮寺秉持觀世音菩薩聞聲救苦、慈悲濟世的精神，希望在市民有需要的時候，能透過實際行動提供協助，讓消防弟兄擁有更完善的救護設備，提升緊急救護能量。期盼這輛救護車能發揮最大效益，守護新竹市民生命安全。

高虹安指出，竹市去年緊急救護出勤達2萬3399件，平均每月執行近2000件救護勤務，救護車使用相當頻繁。市府持續提升到院前緊急救護品質，目前第一線救護車已全面配置電動擔架床、心電圖機及電動骨針等高階救護設備，截至今年上半年，竹市到院前心肺功能停止患者到院後救活率達43.2%，康復出院率達12.8%，救護成效深獲各界肯定。

高虹安表示，此次竹蓮寺捐贈的新式救護車，將進一步充實消防局救護量能，今年下半年也將有2至3輛由善心企業及民間團體捐贈的救護車陸續交車，可加速汰換老舊車輛。

高虹安說明，市府始終重視消防員工作權益與執勤安全，她上任後即率先將消防人員超勤加班費提高至每月1萬9000元，並持續補實消防人力，由原本380人增加至目前508人，增幅達34%，有效減輕第一線勤務負擔。今年3月更調高消防人員危險職務加給加成40%，讓消防同仁的付出獲得更合理待遇，相關政策也獲得超過九成市民支持與肯定。

新竹市竹蓮寺今捐贈1輛全新救護車給新竹市消防局。圖／新竹市府提供