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影／苗62線又落石預料中事 鍾東錦喊話中央盼重視協助地方做好

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉苗62線大湖鄉砲石路段昨天一天之內兩次危險落石，縣長鍾東錦盼中央重視，協助地方完成防災工程。圖／取自黃惠琴臉書
苗栗縣大湖鄉苗62線大湖鄉砲石路段昨天一天之內兩次危險落石，縣長鍾東錦盼中央重視，協助地方完成防災工程。圖／取自黃惠琴臉書

巴威颱風過後，苗栗縣大湖鄉苗62線大湖鄉砲石路段昨天一天之內兩次危險落石，晚間10點多更是多達4、5顆重達百噸以上大石頭，並擊中一輛貨車，縣長鍾東錦今天語重心長表示，苗62線落石預料中事，盼望中央重視，協助地方做好安全工程。

苗62線2.5公里大湖鄉富興村砲石路段昨天清晨落下大石頭，有如冰箱大小，沒有砸中人車，昨天晚上10點半左右2.3公里處又落石，縣府交通工務處指出，現場從130公尺至150公尺高的山壁，崩落大量土石，其中，有4至5顆重達百噸以上，造成交通中斷，擊中一輛貨車，駕駛並無大礙。

「苗62線落石已經預料中事」！鍾東錦語重心長，表示巴威颱風的雨量，造成土石鬆軟，太陽一曬乾燥落石，因此不光是颱風期間，颱風過後更要注意落石，縣政府先發動比較嚴重的地方先處理，災損的部分，縣府災害預備金已經用完了，希望行政院盡快核定，縣府盡快進行泰安鄉、南庄鄉災害處理工作。

鍾東錦說，苗62線、苗21線改善工程，縣府已經規畫多時，如果中央總預算通過，行政院伸援苗栗縣做好，因為沿途很多原住民居民，還有觀光遊客，縣鄉親應該每個人有權利有一條安全的路，拜託中央可以重視南庄、泰安落石的問題，保障鄉親生命財產安全。

苗栗縣大湖鄉苗62線大湖鄉砲石路段昨天一天之內兩次危險落石，縣長鍾東錦盼中央重視，協助地方完成防災工程。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉苗62線大湖鄉砲石路段昨天一天之內兩次危險落石，縣長鍾東錦盼中央重視，協助地方完成防災工程。記者范榮達／攝影

鍾東錦 中央 落石 苗栗

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