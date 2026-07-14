新竹通APP下載突破24萬次 導入iPASS MONEY電子支付

為打造更便利、高效率的數位生活，新竹市府持續擴充「新竹通」App服務量能，累計下載數已突破24萬次，並持續精進智慧市政服務。市府今說，因應民眾對線上申辦與繳費需求日益增加，市府結合智慧治理與淨零減碳理念，攜手一卡通公司導入「iPASS MONEY」電子支付功能，進一步拓展市政規費電子繳納管道，即日起只需透過手機即可輕鬆完成多項市政規費繳納，享受更便捷、安全的數位市政服務。

高虹安說明，根據後台數據分析，數位支付與生活繳費已成為民眾使用「新竹通」App最頻繁的功能之一。「新竹通」App除原有「悠遊付」等電子支付管道外，即日起再正式導入「iPASS MONEY」電子支付功能。民眾未來可透過「新竹通」App線上繳納「市政規費」、「路邊停車費」、「公有停車場月租費」及「行政罰鍰」等四大類費用，依個人使用習慣自由選擇支付方式，享有更便利、多元的數位繳費服務，同時透過減少紙本作業，共同落實無紙化、低碳的智慧生活。

市長高虹安表示，「新竹通」App目前已整合超過300項市政服務，提供公車動態、圖書館服務、線上申辦及停車查詢等多元功能，深受市民肯定。今年上半年市府更持續因應不同族群需求，陸續推出「振興經濟消費金數位申請」、「好孕專車電子票券」及「定點臨托線上預約」等多項貼近民眾生活的智慧服務。這次再攜手一卡通公司導入「iPASS MONEY」電子支付功能，進一步完善「新竹通」App服務版圖。

高虹安指出，「新竹通」App將持續推動智慧生活服務升級。未來將陸續新增復康巴士及親子館預約功能，並整合垃圾車動態與清運資訊，以及納入竹科巡迴巴士動態，讓市民及園區上班族能更即時掌握交通與生活資訊。此外，市府也將持續擴充跨域服務，規畫整合新竹縣市跨區借還書、健康步行、電信門號實名驗證、社福訊息主動推播、樂活地圖、旅宿補助、線上文字客服、地政臨櫃叫號進度查詢及長照專車預約等多元功能，全面提升市民生活便利性，讓智慧服務更加貼近市民需求。

高虹安說，從日常生活繳費到跨局處、跨區域的多元市政服務，「新竹通」App將持續朝一站式智慧生活平台發展，成為市民與市府互動的重要數位入口。市府將不斷優化系統架構與使用者體驗，持續導入更多智慧便民服務，歡迎尚未下載的市民朋友至App Store或Google Play下載「新竹通」App。