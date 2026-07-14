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暑假最夯體驗！竹市「小小營養師探索營」開放報名

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市社區營養推廣中心將於今年8月7日、14日及21日推出暑假限定「小小營養師探索營」系列課程，結合營養教育、食物探索、互動遊戲、音樂律動及跨世代共學等內容，讓孩童化身「小小營養師」。圖／新竹市政府提供
新竹市社區營養推廣中心將於今年8月7日、14日及21日推出暑假限定「小小營養師探索營」系列課程，結合營養教育、食物探索、互動遊戲、音樂律動及跨世代共學等內容，讓孩童化身「小小營養師」。圖／新竹市政府提供

為培養孩童從小建立正確飲食觀念與健康生活習慣，新竹市社區營養推廣中心將於今年8月7日、14日及21日推出暑假限定「小小營養師探索營」系列課程，以「玩中學、做中學」為核心理念，結合營養教育、食物探索、互動遊戲、音樂律動及跨世代共學等豐富內容，讓孩童化身「小小營養師」，從生活中認識健康飲食，培養自主選擇食物的能力。

市長高虹安表示，今年探索營特別規畫三堂兼具知識、創意與互動的特色課程，首先登場的是「我的餐盤實踐學」，透過食材觀察、餐盤配對及闖關遊戲，引導認識六大類食物，學會依照「我的餐盤」原則均衡搭配飲食，建立健康選食觀念。

接著是「食安導航員：認識食品標章與健康餐桌」，以角色扮演及互動挑戰方式，帶領破解食品標示密碼、認識各類食品標章與選購技巧，學習如何成為家中的健康小幫手。最後則是「營養律動工作坊：用音樂舞出健康」，將健康飲食概念結合音樂、律動與團隊互動，在歡樂的節奏中動起來，把均衡飲食與規律運動的觀念自然融入日常生活。

高虹安指出，除了精彩課程外，本次活動特別安排孩童與社區長者共同參與，透過代間互動、分組合作及實作體驗，讓不同年齡層在共同學習中交流生活經驗、分享健康飲食觀念，建立情感連結，讓營養教育成為串起家庭與社區的重要橋梁。

課程結束後，將於8月22日舉辦成果發表會，展現孩童三週來的學習成果與成長蛻變，透過作品展示、成果分享及互動體驗，邀請家長、長者與社區民眾共同見證孩童的努力與收穫，讓知識、歡笑與感動在跨世代交流中不斷延續，為暑假留下最溫暖、最有意義的難忘回憶。

高虹安說，本次活動招募幼兒園至國小學童，共計20個名額，全程免費，活動自即日起開放線上報名( https://reurl.cc/Z8amn6 )，名額有限，額滿為止。為讓孩童完整體驗課程內容並展現學習成果，報名者須全程參與三堂探索課程及8月22日成果發表會，邀家長一起參與孩童從認識營養、勇於實踐到自信分享的成長歷程，將健康飲食觀念帶入日常生活。

新竹市社區營養推廣中心將於今年8月7日、14日及21日推出暑假限定「小小營養師探索營」系列課程，結合營養教育、食物探索、互動遊戲、音樂律動及跨世代共學等內容，讓孩童化身「小小營養師」。圖／新竹市政府提供
新竹市社區營養推廣中心將於今年8月7日、14日及21日推出暑假限定「小小營養師探索營」系列課程，結合營養教育、食物探索、互動遊戲、音樂律動及跨世代共學等內容，讓孩童化身「小小營養師」。圖／新竹市政府提供

營養師 高虹安 健康飲食 新竹

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