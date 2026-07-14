桃建算力中心 經濟部提專區解套

立法院經濟委員會昨到桃園考察漁港建設與產業園區電力情形，其中，桃市府提請中央協助合作建置ＡＩ算力中心，市長張善政也到場，爭取中央鬆綁大潭電廠五ＭＷ（百萬瓦）核供電力的限制。會議達成共識，將由經濟部提出在電廠周邊設算力中心專區，以利推進。

桃市府指出，多家企業表達有意願在桃園市設置算力中心，累計十三件算力中心投資案，總開發面積達五十公頃，總用電需求高達六二四ＭＷ；產業界選址都契合經濟部及工研院智庫所倡導「鄰近電廠共址（Colocation）」供電模式。

立院經濟委員會召委洪毓祥與立委呂玉玲、涂權吉昨會同經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生等人到桃園市觀音區了解中央地方合作建置一百ＭＷ的北部ＡＩ算力中心可能性。張善政說，業界有意投資ＡＩ算力中心，可預見當地用電需求大，盼就近利用發電廠供電，及中油三接ＬＮＧ轉換成氣化的冷能，確保用電需求。

龔明鑫說，經濟部認同算力中心最好還設在電廠附近，減少長距離電纜與經過民宅的困擾，基本上可鬆綁大潭電廠五ＭＷ（百萬瓦）核供電力的限制。昨會議最後也達成共識，經濟部提出在電廠周邊畫設算力中心專區，並由地方政府和台電研究專區規畫開發的期程。

立法委員呂玉玲、涂權吉則認為，要設置ＡＩ算力中心五ＭＷ的電量限制規定根本不夠，未來可能要放寬至少廿ＭＷ；議員吳進昌也盼台電強化電網韌性，而非讓觀音承受跳電、停電苦果。

另，桃市府昨向漁業署爭取竹圍漁港魚產品直銷中心、永安漁港上架場遷移興建等工程逾五點六億元建設經費，漁業署回應，因財劃法修正，將依優先順序逐案協助。新竹市海山漁港魚貨直銷站完工一年多尚未啟用，市府產發處昨回應，將增設遮陽、擋雨與冷凍庫等設施，近期上網公告招標。