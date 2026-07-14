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巴威掏空 苗21線石壁橋緊急搶通

聯合報／ 記者吳傑沐游振昇／連線報導
苗廿一線是通往石門、鹿山、鹿湖、鹿場、風美部落的道路，因石壁橋墩遭大水淘空，苗縣府及鄉公所昨派員到石壁橋現勘淘空災情，初步已搶通單線通車。圖／苗縣府提供
苗廿一線是通往石門、鹿山、鹿湖、鹿場、風美部落的道路，因石壁橋墩遭大水淘空，苗縣府及鄉公所昨派員到石壁橋現勘淘空災情，初步已搶通單線通車。圖／苗縣府提供

巴威颱風雖已遠離台灣，但日前帶來的大豪雨重創苗栗南庄鄉，山區道路柔腸寸斷，聯外主要道路苗廿一線石壁橋毀損，上百名部落居民因交通中斷受困山區；苗縣府指出，已初步搶修石壁橋頭淘空毀損的路面，可單線雙向通車，但完全搶通暫無時間表。

「第一次感覺這麼的無助、無奈！」原住民議員楊文昌說，巴威颱風肆虐，造成多處道路橋梁毀損，通往石門、鹿山、鹿湖、鹿場、風美部落的道路，也因石壁橋墩遭大水淘空，搶修的重型機具無法挺進施作，加上雨停水退後許多路段積滿泥沙礫石，道路恢復通行無期，居民無不擔心恐慌。

縣府及南庄鄉公所昨派員前往石壁橋，現勘石壁橋橋頭路面遭淘空災情。縣府交工處指出，經初步搶修石壁橋可單線雙向通車，但從石壁橋至神仙谷，及前往鹿場路段，仍有多處路面大量積滿砂石狀況，阻斷交通，需靠大型機具搶修。

但近日山區持續有午後雷陣雨，縣府等單位考量山壁土方還不穩定，機具人員進出及現場作業都有潛在安全顧慮，只能等天氣真正放晴後，再持續推進搶修，何時能搶通暫無確切時程表。

另，台中市金香葡萄及黑后葡萄因受六月底豪雨影響，果實腐爛嚴重，農業部公告為辦理金香葡萄及黑后葡萄農業天然災害現金救助地區，每公頃救助十九萬五千元。

中市農業局表示，台中市種植金香葡萄及黑后葡萄損害率達百分之廿以上農民，即日起至七月廿四日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災當地區公所申請，逾期不受理。

巴威颱風 巴威 南庄 苗栗

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