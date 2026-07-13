苗栗三義都市計畫公設解編 化零為整增加1.11公頃住宅區、商業區

苗栗縣三義鄉都市計畫公共設施用地解編草案，檢討兒童遊樂場用地、體育場用地等公設，化零為整規畫2處整體開發範圍，全案新增約0.79公頃住宅區及0.32公頃商業區，估計省下6.78億元徵收費用，還地於民促進地方發展。

內政部都市計畫委員會大會最近審議，通過變更三義都市主要計畫（公共設施用地專案通盤檢討）草案，也是繼苗栗、竹南頭份、大湖，及各特定區都市計畫之後，三義都市計畫共檢討變更17處公共設施保留地，縣府後續將辦理公開展覽，如再公展期間未接獲重大陳情意見，將盡速報請內政部核定發布實施。

縣府工商發展處指出，三義都市計畫公設解編草案，檢討兒童遊樂場、體育場、市場，及廣場兼停車場用地等需求性，規畫整體開發區一總面積0.87公頃，整開區二0.75公頃，取得約0.10公頃綠地、0.15公頃廣場兼停車場，及0.16公頃道路廣場等公共設施，以公告現值加4成推算，可以省下6.78億元。此外，新增0.79公頃住宅區及0.32公頃商業區，將以公辦市地重劃辦理整開區開發。

三義都市計畫解編草案，將來如果實施上路，可望提升公共設施服務品質，改善觀光旺季停車空間及交通動線，營造更完善的生活與觀光環境。。

工商發展處表示，政府為落實土地正義，並減輕政府徵收公設保留地的財政負擔，專案檢討逾30、40年仍未取得的公設保留地，兼顧公共利益、都市發展及地主權益，解編還地於民，未來將持續加速各都市計畫案件辦理，讓多年受限制的土地重新發揮效益。