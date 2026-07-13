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新竹海山漁港直銷站優化升級 竹市府：完善設備後即啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員林慈愛認為，直銷站定位明確，兼具教育、休憩與生鮮漁獲販售功能，且原民族人有多位船長期盼取得攤位，期望藉由販售漁獲帶動家戶經濟，也能讓在地文化更多被看見，希望市府能積極改善。圖／新竹市議員林慈愛提供
市議員林慈愛認為，直銷站定位明確，兼具教育、休憩與生鮮漁獲販售功能，且原民族人有多位船長期盼取得攤位，期望藉由販售漁獲帶動家戶經濟，也能讓在地文化更多被看見，希望市府能積極改善。圖／新竹市議員林慈愛提供

新竹市府斥資近5000萬元打造海山漁港魚貨直銷站，盼帶動地方產業與觀光發展，去年完工驗收卻因西曬、遮風擋雨設施少，加上冷凍設備配置不足迄今超過一年未啟用。市府產發處指出，海山漁港漁貨直銷站完工後，市府持續與新竹區漁會及地方漁民溝通，依實際使用需求盤點相關設施。考量現有空間及設備仍有部分需要改善，市府因此先行辦理後續改善作業，待各項設施完善後再啟用。

產發處指出，經現場勘查及意見交流，現有設施仍有部分功能需再強化，包括西側日曬造成室內溫度偏高、遮陽及遮風擋雨設施不足、冷凍冷藏空間與設備配置尚未完全符合漁貨販售及保存需求，以及部分作業動線、排水與汙水系統仍有改善空間，若未完成改善即投入營運，恐影響漁民使用便利性、漁貨保存品質及整體經營效益。

對此，市府已編列相關經費辦理改善工程，預計增設遮陽、遮風及擋雨設施，新建冷凍庫，增設海水抽水設備，改善排水、污水及戶外作業空間，並檢討消防與機電設施。目前正辦理改善工程設計規畫委託案的招標前置作業，預計近期上網公告招標，後續將由得標廠商進行細部設計及相關規畫。將依程序推動改善工程，避免啟用後反覆施工，造成漁民及消費者不便。

產發處說，在後續營運方面，市府已與新竹區漁會充分溝通，後續將依相關規定及行政程序，優先由新竹區漁會承租並負責營運管理；另將漁會提出的實際作業及營運需求納入後續設計規畫，以提升空間使用效能及營運穩定性。

產發處表示，市府理解各界對直銷站啟用進度的關切，後續將持續督促設計、招標及施工等作業依期程辦理，在兼顧工程品質、公共安全及營運需求的前提下，盡速完成改善並啟用。

市議員林慈愛認為，直銷站定位明確，兼具教育、休憩與生鮮漁獲販售功能，且原民族人有多位船長期盼取得攤位，期望藉由販售漁獲帶動家戶經濟，也能讓在地文化更多被看見，希望市府能積極改善，除了保障漁民生計外，也希望提供香山區或觀光遊客採買新鮮漁獲的場所。

漁民 新竹

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