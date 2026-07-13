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新竹市要有IKEA、LOPIA？中正市場委外招商案議會熱議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今年舉債近3.9億買回中正市場，未來是否有機會引進IKEA、LOPIA等大型品牌引發關注。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今年舉債近3.9億買回中正市場，未來是否有機會引進IKEA、LOPIA等大型品牌引發關注。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會今審議中正市場B1至5樓委外經營管理計畫。市府今年舉債近3.9億買回市場，未來是否有機會引進IKEALOPIA等大型品牌引發關注；不過有議員質疑急於招商、缺乏完整活化規畫，全案最後保留再議。市府強調，未來將公開招商，具投標能力者應具相當規模。

市議員黃美慧表示，中正市場位處中正路、經國路口，1樓全聯早已成為北區重要商業據點，市府既然規畫委外，就應說明未來希望引進什麼樣的企業，外界也關注是否有機會吸引IKEA、LOPIA、特力屋等大型品牌投標進駐，帶動北區商業發展與就業，而非僅強調委外。

不過多名議員仍將焦點放在委外急迫性與攤商權益。市議員劉康彥質疑，市府未提出最新償債計畫，也未完成原編列180萬元的市場活化調查研究，就要求攤商11月底前搬遷並送審委外案，認為現有租金收入已足以支應償債，不必急於委外，更應思考親子館、里民活動空間、青少年空間及日照等公共用途。

市議員林彥甫則指出，2020年償債計畫原本採個別出租攤商方式，如今卻改稱必須委外，前後說法矛盾，也未說明原攤商是否享有優先回租權，許多攤商歷經BOT十多年慘淡經營，好不容易生意逐漸回穩，市府收回建物後卻急著要求搬離。

市議員楊玲宜認為，市府既已取得所有權，應充分說明委外必要性與急迫性，若可自行經營，為何急著年底前完成招標；市議員李國璋認為，活化方向值得支持，但應兼顧既有攤商權益，避免讓外界有「卸磨殺驢」觀感。

市議員吳旭豐則肯定市府收回市場、推動活化，但建議重新檢討償債計畫，保留停車場月租，保障攤商搬遷權益，並將未來收益回饋其他公有市場改善。

新竹市產發處長嚴翊琦說明，目前全聯、龍山市場、竹蓮市場及北門市場皆採委外經營，委外已是市場管理方向，民間經營較具彈性，有助活化空間，且並非以營利為目的，權利金皆依規定計算，市府仍須負擔清潔、修繕及公用電等管理成本，每年維護支出逾千萬元。

針對外界關心未來招商方向，嚴翊琦表示，未來將採公開招標，不會預設由哪一家企業得標，因此無法確認是否會有IKEA、LOPIA、特力屋等品牌投標；不過，以每年逾3000萬元權利金的投資規模來看，未來投標廠商應具相當經營規模。他也表示，目前已有9攤完成簽約，本周預計再新增4攤遷往北門市場，已超過半數攤商同意搬遷，最快8月即可重新營業。

新竹市議會今審議中正市場B1至5樓委外經營管理計畫。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會今審議中正市場B1至5樓委外經營管理計畫。記者黃羿馨／攝影

IKEA LOPIA 新竹 中正路

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