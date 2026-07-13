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新竹市府人事異動 曹永明接民政處長周鑫宏掌工策會
新竹市政府今天宣布人事異動，民政處長施淑婷請辭獲准，將由現任新竹市工商發展投資策進會總幹事曹永明接任，工策會總幹事則由新竹市義警大隊長周鑫宏接任，14日起生效。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，曹永明畢業於玄奘大學企業管理學系，曾任國民大會代表秘書、立法院國會助理14年，熟稔中央與地方政府間的法規協調與溝通管道。
新竹市政府指出，曹永明自2022年12月擔任工策會總幹事以來，扮演市府與產業界的溝通橋梁，協助招商引資，帶動企業設廠投資額成長。民政業務攸關市民福祉與基層溝通，盼借重其經驗深化基層服務。
周鑫宏學歷為國立彰化師範大學國際企業管理研究所碩士學位，長期投入企業經營與產業發展，累積豐富管理、投資及市場拓展經驗，另也熱心公共事務，2023年起出任工策會委員及新竹市警察局義警大隊長，扮演民間與政府單位的橋梁。
市府指出，周鑫宏未來能精準對接企業需求，秉持專業、誠信與效率，積極協助企業排除投資障礙、促進產官學資源鏈結，攜手打造新竹市優質的投資環境，為傳統產業轉型與新創產業注入關鍵新助力。
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