快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市納管及特定工廠改善消防安全補助 開放申請

中央社／ 桃園13日電

桃園市經發局今天宣布，「納管（特定）工廠申請改善補助計畫」受理申請，編列補助經費1000萬元，協助納管及特定工廠改善消防安全，申請至116年4月30日或經費用罄為止。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，為鼓勵未登記工廠及特定工廠加速合法化，市府運用輔導基金祭出總額新台幣1000萬元的消防改善補助，對象為桃園市經核准納管或特定工廠，須於改善期限內完成消防安全設備檢修申報並查驗合格，每家企業限申請1廠。

經發局說，補助依工廠設廠規模實報實銷，補助金額共分3級，設廠廠房及建築物總面積未滿500平方公尺最高補助10萬元；500至未滿1000平方公尺最高15萬元；1000平方公尺以上最高20萬元，補助款將依法扣繳10%所得後撥付。

經發局指出，申請採書面排序審查，須備妥申請書、負責人身分證影本、存摺封面影本、領款收據、施作合約或報價單與收據影本，以及消防局受理工廠消防安全設備檢修申報書等文件，且申報結果須為符合，申報面積須完整涵蓋改善計畫核定範圍，審查通過後預計1個月內撥款。

經發局提醒，將依收件順序審查，額滿即提前截止；若以不實文件申請，將追回補助並追究刑責。另依所得稅法規定，補助款須全數列入取得年度其他收入課稅，相關資訊可至經發局官網查詢。

桃園 桃園市 企業

延伸閱讀

桃園爭取漁港5.6億建設經費 漁業署：財劃法影響預算「將逐案協助」

竹縣弱勢學子電腦補助首納國中生 最高補助1.2萬元

花蓮光復文旦柚因3月乾旱受災 每公頃補助9.5萬

教部學產基金新制 放寬排富標準、加碼弱勢補助

相關新聞

新竹市要有IKEA、LOPIA？中正市場委外招商案議會熱議

新竹市議會今審議中正市場B1至5樓委外經營管理計畫。市府今年舉債近3.9億買回市場，未來是否有機會引進IKEA、LOPIA等大型品牌引發關注；不過有議員質疑急於招商、缺乏完整活化規畫，全案最後保留再議。市府強調，未來將公開招商，具投標能力者應具相當規模。

新竹海山漁港直銷站優化升級 竹市府：完善設備後即啟用

新竹市府斥資近5000萬元打造海山漁港魚貨直銷站，盼帶動地方產業與觀光發展，去年完工驗收卻因西曬、遮風擋雨設施少，加上冷凍設備配置不足迄今超過一年未啟用。市府產發處指出，海山漁港漁貨直銷站完工後，市府持續與新竹區漁會及地方漁民溝通，依實際使用需求盤點相關設施。考量現有空間及設備仍有部分需要改善，市府因此先行辦理後續改善作業，待各項設施完善後再啟用。

桃園爭取漁港5.6億建設經費 漁業署：財劃法影響預算「將逐案協助」

立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元，多項建設案僅能依「優先順序」逐案協助。

通學動線存在安全疑慮 竹市南華國中通學步道今完工啟用

新竹市府持續推動各校通學步道改善計畫，南華國中鄰近南寮漁港一帶，周邊因人潮較少且汽機車通行速度較快，過去通學動線存在安全疑慮，甚至形成治安管理上的潛在死角，市府規畫通學步道環境改善工程，於今天完工，市長高虹安前往，與學生一同走在嶄新通學步道，見證校園周邊人本交通環境升級成果。

巴威颱風餘威...苗栗2淨場濁度高降壓供水 大湖苗62線今新落大石

巴威颱風過境，「餘威」造成台灣自來水公司明德水庫淨水場、南庄淨水場原水濁度飆高，因此減量供水，苗栗市部分地區持續影響到今天下午1點，此外，苗62線2.5公里大湖鄉路段今天新落大石影響交通，縣府聯絡廠商處理中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。