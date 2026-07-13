桃園市納管及特定工廠改善消防安全補助 開放申請

新竹市府斥資近5000萬元打造海山漁港魚貨直銷站，盼帶動地方產業與觀光發展，去年完工驗收卻因西曬、遮風擋雨設施少，加上冷凍設備配置不足迄今超過一年未啟用。市府產發處指出，海山漁港漁貨直銷站完工後，市府持續與新竹區漁會及地方漁民溝通，依實際使用需求盤點相關設施。考量現有空間及設備仍有部分需要改善，市府因此先行辦理後續改善作業，待各項設施完善後再啟用。

2026-07-13 14:43