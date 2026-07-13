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桃園市納管及特定工廠改善消防安全補助 開放申請
桃園市經發局今天宣布，「納管（特定）工廠申請改善補助計畫」受理申請，編列補助經費1000萬元，協助納管及特定工廠改善消防安全，申請至116年4月30日或經費用罄為止。
桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，為鼓勵未登記工廠及特定工廠加速合法化，市府運用輔導基金祭出總額新台幣1000萬元的消防改善補助，對象為桃園市經核准納管或特定工廠，須於改善期限內完成消防安全設備檢修申報並查驗合格，每家企業限申請1廠。
經發局說，補助依工廠設廠規模實報實銷，補助金額共分3級，設廠廠房及建築物總面積未滿500平方公尺最高補助10萬元；500至未滿1000平方公尺最高15萬元；1000平方公尺以上最高20萬元，補助款將依法扣繳10%所得後撥付。
經發局指出，申請採書面排序審查，須備妥申請書、負責人身分證影本、存摺封面影本、領款收據、施作合約或報價單與收據影本，以及消防局受理工廠消防安全設備檢修申報書等文件，且申報結果須為符合，申報面積須完整涵蓋改善計畫核定範圍，審查通過後預計1個月內撥款。
經發局提醒，將依收件順序審查，額滿即提前截止；若以不實文件申請，將追回補助並追究刑責。另依所得稅法規定，補助款須全數列入取得年度其他收入課稅，相關資訊可至經發局官網查詢。
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