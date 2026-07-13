桃園爭取漁港5.6億建設經費 漁業署：財劃法影響預算「將逐案協助」

立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元，多項建設案僅能依「優先順序」逐案協助。

桃市府此次提出5項爭取項目，包括竹圍漁港魚產品直銷中心興建計畫、溫控及新風系統暨冷凍庫建置計畫、竹圍漁港漁具倉庫改善（景觀平台及漁具整補場）、竹圍漁港上架場天車改善工程，以及永安漁港上架場遷移興建工程。其中，直銷中心主體工程3億6967萬元、漁具倉庫暨景觀平台改建1.6億元、上架場天車改善5000萬元、永安漁港上架場遷移3.5億元，合計逾5.6億元。

農業局表示，竹圍、永安是桃園沿海觀光及漁業重要據點，直銷中心、上架場等設施攸關漁民作業與遊客服務，多屬急迫需求，盼漁業署支持讓工程如期推動。

漁業署長王茂城回應，同意支持3項工程。其中，竹圍漁港魚產品直銷中心主體工程已核定補助9772萬6000元，2023年至今年分4年撥付，今年底完工後撥付3372萬6000元；溫控及冷凍庫建置計畫已同意以3分之1原則補助2904萬元，2027年編列擬撥；竹圍漁港上架場改善工程屬漁船筏維修必要設施，也是市府今年漁港建設優先第一位，同意在今年一般性補助款額度內補助辦理。

至於另兩項工程，王茂城表示盼市府再評估。其中，漁具倉庫暨景觀平台改建，宜先釐清建物用途與使用年限再議；他也直言，近年漁民管理未妥，部分設施遭挪作個人使用或占用，市府應再評估興建必要性。永安漁港上架場遷移經費龐大，建議整體評估優先急迫性，若屬急迫可由市府自籌辦理，若以一般性補助款協助，須依規定將工程基本及細部設計預算書圖送審。

立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥表示，考察現場問題將做成會議紀錄後續追蹤，桃園建設不分黨派，盼透過立法院力量支持漁港與漁民照顧相關建設。

桃園市長張善政表示，今日考察希望讓大家更了解桃園建設需要的支持，桃園沿線正打造「珍珠海岸」，竹圍與永安漁港是重要據點，除基礎建設外，也盼強化觀光元素，將2漁港打造成桃園「最亮的珍珠」。