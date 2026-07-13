快訊

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

LINE跳訊息通知「打開沒內容」超多人遇到！官方曝4解法不焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園爭取漁港5.6億建設經費 漁業署：財劃法影響預算「將逐案協助」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。但漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元。記者朱冠諭／攝影
立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。但漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元。記者朱冠諭／攝影

立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元，多項建設案僅能依「優先順序」逐案協助。

桃市府此次提出5項爭取項目，包括竹圍漁港魚產品直銷中心興建計畫、溫控及新風系統暨冷凍庫建置計畫、竹圍漁港漁具倉庫改善（景觀平台及漁具整補場）、竹圍漁港上架場天車改善工程，以及永安漁港上架場遷移興建工程。其中，直銷中心主體工程3億6967萬元、漁具倉庫暨景觀平台改建1.6億元、上架場天車改善5000萬元、永安漁港上架場遷移3.5億元，合計逾5.6億元。

農業局表示，竹圍、永安是桃園沿海觀光及漁業重要據點，直銷中心、上架場等設施攸關漁民作業與遊客服務，多屬急迫需求，盼漁業署支持讓工程如期推動。

漁業署長王茂城回應，同意支持3項工程。其中，竹圍漁港魚產品直銷中心主體工程已核定補助9772萬6000元，2023年至今年分4年撥付，今年底完工後撥付3372萬6000元；溫控及冷凍庫建置計畫已同意以3分之1原則補助2904萬元，2027年編列擬撥；竹圍漁港上架場改善工程屬漁船筏維修必要設施，也是市府今年漁港建設優先第一位，同意在今年一般性補助款額度內補助辦理。

至於另兩項工程，王茂城表示盼市府再評估。其中，漁具倉庫暨景觀平台改建，宜先釐清建物用途與使用年限再議；他也直言，近年漁民管理未妥，部分設施遭挪作個人使用或占用，市府應再評估興建必要性。永安漁港上架場遷移經費龐大，建議整體評估優先急迫性，若屬急迫可由市府自籌辦理，若以一般性補助款協助，須依規定將工程基本及細部設計預算書圖送審。

立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥表示，考察現場問題將做成會議紀錄後續追蹤，桃園建設不分黨派，盼透過立法院力量支持漁港與漁民照顧相關建設。

桃園市長張善政表示，今日考察希望讓大家更了解桃園建設需要的支持，桃園沿線正打造「珍珠海岸」，竹圍與永安漁港是重要據點，除基礎建設外，也盼強化觀光元素，將2漁港打造成桃園「最亮的珍珠」。

立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。但漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元。記者朱冠諭／攝影
立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。但漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元。記者朱冠諭／攝影

漁業署 桃園 財劃法

延伸閱讀

佀廣洋涉霸凌傳退選？桃黨部主委澄清「未勸退」 張善政今避談

投入1.35億拚舊城再生 桃園成功路廊改造動工明年初完工

濱指部本月編裝生效非成軍 魚叉飛彈交運進度不明預算遭凍結

教育經費修法公聽會登場 教團籲明定中央地方責任、業者憂偏鄉午餐衝擊

相關新聞

桃園爭取漁港5.6億建設經費 漁業署：財劃法影響預算「將逐案協助」

立法院經濟委員會今赴桃園市竹圍漁港考察，桃園市農業局現場向漁業署爭取竹圍、永安兩大漁港合計逾5.6億元建設經費。漁業署回應，受財政收支劃分法修正影響，2026年度第二類漁港建設預算全國僅剩3.03億元，桃園市可分配數僅175萬元，多項建設案僅能依「優先順序」逐案協助。

通學動線存在安全疑慮 竹市南華國中通學步道今完工啟用

新竹市府持續推動各校通學步道改善計畫，南華國中鄰近南寮漁港一帶，周邊因人潮較少且汽機車通行速度較快，過去通學動線存在安全疑慮，甚至形成治安管理上的潛在死角，市府規畫通學步道環境改善工程，於今天完工，市長高虹安前往，與學生一同走在嶄新通學步道，見證校園周邊人本交通環境升級成果。

巴威颱風餘威...苗栗2淨場濁度高降壓供水 大湖苗62線今新落大石

巴威颱風過境，「餘威」造成台灣自來水公司明德水庫淨水場、南庄淨水場原水濁度飆高，因此減量供水，苗栗市部分地區持續影響到今天下午1點，此外，苗62線2.5公里大湖鄉路段今天新落大石影響交通，縣府聯絡廠商處理中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。