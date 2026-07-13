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通學動線存在安全疑慮 竹市南華國中通學步道今完工啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
南華國中鄰近南寮漁港一帶，周邊因人潮較少且汽機車通行速度較快，過去通學動線存在安全疑慮，甚至形成治安管理上的潛在死角，市府規畫通學步道環境改善工程，於今天完工。圖／新竹市政府提供
南華國中鄰近南寮漁港一帶，周邊因人潮較少且汽機車通行速度較快，過去通學動線存在安全疑慮，甚至形成治安管理上的潛在死角，市府規畫通學步道環境改善工程，於今天完工。圖／新竹市政府提供

新竹市府持續推動各校通學步道改善計畫，南華國中鄰近南寮漁港一帶，周邊因人潮較少且汽機車通行速度較快，過去通學動線存在安全疑慮，甚至形成治安管理上的潛在死角，市府規畫通學步道環境改善工程，於今天完工，市長高虹安前往，與學生一同走在嶄新通學步道，見證校園周邊人本交通環境升級成果。

高虹安表示，市府積極爭取中央補助經費，並跨局處整合工務處、教育處、交通處及校方資源，於去年8月啟動改善工程，完工後有效優化學生通行動線、提升通學安全性，也改善家長接送便利性與周邊交通秩序。

高虹安指出，這次工程範圍涵蓋尚濱路及尚濱路56巷、62巷等周邊路段，總經費超過5524萬元，其中獲內政部國土管理署核定補助3300萬元（中央補助2706萬元、市府配合款594萬元）。考量學校周邊部分道路鋪面及設施老舊，另市府加碼投入2225萬元，改善校園周邊老舊鋪面及設施，並透過校園圍牆退縮拓寬人行空間、新設人行步道、重新鋪面，並調整校門、警衛室及教職員車輛出入口，落實人車分流設計，全面提升通學安全與步行品質。

高虹安說明，此次工程除將校門由原本較狹窄的海濱路移設至尚濱路，改善家長接送動線、提升學生通學安全外，也同步優化校內外人行空間，將人行步道延伸串聯至校園內，打造完整且舒適的步行環境，全面提升校園品質。此外，工程亦新設停車場，提供教職員更便利的停車空間；配合校門遷移，市府也於尚濱路設置公車停靠區，並協調交通處大幅增加公車班次，由原本每日1班提升至24班，不僅讓學生通學更加便利，也嘉惠周邊社區居民，進一步完善校園周邊交通環境。

高虹安說，這次南華國中通學步道工程歷時約10個月，在各單位協力推動下如期如質順利完成，有效改善過去人車爭道情形，提供學生更安全的上下學通行路徑，同時優化沿線景觀與環境品質，進一步促進校園與社區連結，形塑安全、人本且友善的生活空間。

南華國中學生分享，過去家人接送上下學時，因校門周邊道路較狹窄、視線受限，曾險些發生交通事故的情形。此次改善工程完工後，不僅整體環境更加美觀，視野也更加開闊，家長接送更安心，學生行走於寬敞舒適的人行步道時，也感受到通學環境明顯提升，期待未來每天都能在更安全、友善的校園環境中安心學習。

南華國中鄰近南寮漁港一帶，周邊因人潮較少且汽機車通行速度較快，過去通學動線存在安全疑慮，甚至形成治安管理上的潛在死角，市府規畫通學步道環境改善工程，於今天完工。圖／新竹市政府提供
南華國中鄰近南寮漁港一帶，周邊因人潮較少且汽機車通行速度較快，過去通學動線存在安全疑慮，甚至形成治安管理上的潛在死角，市府規畫通學步道環境改善工程，於今天完工。圖／新竹市政府提供

市府規畫南華國中通學步道環境改善工程，於今天完工，市長高虹安前往，與學生一同走在嶄新通學步道。圖／新竹市政府提供
市府規畫南華國中通學步道環境改善工程，於今天完工，市長高虹安前往，與學生一同走在嶄新通學步道。圖／新竹市政府提供

高虹安 南寮漁港 新竹 校園

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