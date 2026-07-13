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桃市府偕IKEA推涼感特展 推廣都市降溫節能生活

中央社／ 桃園13日電

桃園環保局IKEA宜家家居桃園店，9至15日推出「桃園生活涼感配方」特展，透過居家情境展示及互動體驗，推廣都市降溫節能減碳、氣候調適及永續消費，鼓勵民眾落實減碳。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，特展結合IKEA居家展示空間，將節能、省電、惜食及循環利用等理念融入生活場景，並設置數位互動裝置及親子闖關活動，讓民眾透過遊戲認識都市降溫原理與氣候調適知識；展覽並以桃園市鳥台灣藍鵲化身「降溫隊長」，串聯各項互動體驗。

環保局長顏己喨說，因應全球暖化及極端高溫，市府推動「So Cool桃園」計畫，除鼓勵民眾清洗冷氣、施作玻璃隔熱膜及購置一級能效冷氣，提高居家降溫效率，也透過建構都市風廊、垂直綠化、增加綠覆空間及活化埤塘等措施，改善都市熱島效應，提升城市氣候韌性。

顏己喨指出，特展特別選在暑假期間於IKEA桃園店展出，提升政策親近性與參與感，將永續理念融入居家展示空間，讓民眾在熟悉生活場景中，自然認識節能、省電、惜食及循環利用等減碳行動；展區同步規劃數位互動裝置及親子闖關活動，引導大小朋友透過遊戲了解都市降溫原理與氣候調適知識。

IKEA 環保局 高溫

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