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網傳桃園移動抽水機僅14台 市府怒斥：全市共181台

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
颱風期間網路流傳桃園市移動抽水機僅14台，桃園市水務局今駁斥，強調全市總計有多達181台各類型移動抽水機，呼籲市民勿輕信網路謠言。圖／市府提供
颱風期間網路流傳桃園市移動抽水機僅14台，桃園市水務局今駁斥，強調全市總計有多達181台各類型移動抽水機，呼籲市民勿輕信網路謠言。圖／市府提供

颱風期間網路流傳桃園市移動抽水機僅14台，桃園市水務局今鄭重駁斥，強調自市長張善政上任後持續增加移動抽水機數量，全市總計有多達181台各類型移動抽水機，抽水量能可供市內各區調度應變災害，呼籲市民勿輕信網路謠言。

水務局說明，據統計，水務局自有的中大型6吋及12吋抽水機達28台，加計合約廠商的81台，以及養工處與區公所的72台，總計181台，可視災害狀況彈性調度。

為提升防災救災效率，上述6吋及12吋抽水機不僅抽水量能遠高於一般機型，且均已裝設GPS定位系統，部分機具還加設遠端遙控功能，一旦遭遇強降雨，即可啟動智慧防汛機制進行即時應變，以降低淹水風險。

水務局強調，此次颱風期間，這些抽水機皆已由相關單位提前部署於各易積水處，發揮關鍵防汛效果，請市民安心，切勿輕信網路謠言；並呼籲特定網友停止捏造事實、製造誤解與恐慌。

張善政 桃園 桃園市

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